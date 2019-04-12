Son Dakika Haberleri: İsrail'in Ay'a inme denemesi başarısız oldu

İsrail'in Ay'a inme denemesi başarısız oldu

1 saat önce

İsrail'i "Ay'a uzay aracı indiren dördüncü ülke" yapacak deneme başarısızlıkla sonuçlandı.

İsrail'in Ay'a inme denemesi başarısız oldu, System.String[]
İsrail'i "Ay'a uzay aracı indiren dördüncü ülke" yapacak deneme başarısızlıkla sonuçlandı. Yaklaşık 100 milyon dolarlık uzay aracı, bağlantı kesilmeden önce bir selfie görüntüsü iletti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 07:44 
İsrail, Ekonomi
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