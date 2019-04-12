İsrail'in Ay'a inme denemesi başarısız oldu
1 saat önce
İsrail'i "Ay'a uzay aracı indiren dördüncü ülke" yapacak deneme başarısızlıkla sonuçlandı.
İsrail
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 07:44
'i "Ay'a uzay aracı indiren dördüncü ülke" yapacak deneme başarısızlıkla sonuçlandı. Yaklaşık 100 milyon dolarlık uzay aracı, bağlantı kesilmeden önce bir selfie görüntüsü iletti.
Günde 3 Bin 500 Adet Üretip Tanesini 5 Liradan Kapış Kapış Satıyor
Bakan Albayrak'ın Açıkladığı Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi'nin Detayları Belli Oldu
Menderes Türel ile Gürsel Tekin Arasında "Bankamatik Memuru" Tartışması
Mansur Yavaş, İki İsmi Görevden Aldı