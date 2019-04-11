Son Dakika Haberleri: İsrail'in Ay'a Yolculuğu Başarısızlıkla Noktaladı

İsrail'in Ay'a Yolculuğu Başarısızlıkla Noktaladı

5 dakika önce

İsrail'in, bir SpaceX Falcon 9 roketine yüklenerek Ay'a gönderdiği uzay aracı iniş yaparken çöktü.

İsrail'in Ay'a Yolculuğu Başarısızlıkla Noktaladı, System.String[]
İsrail'in, bir SpaceX Falcon 9 roketine yüklenerek Ay'a gönderdiği uzay aracı iniş yaparken çöktü.

İsrail'in, bir SpaceX Falcon 9 roketine yüklenerek Ay'a gönderdiği uzay aracı iniş yaparken çöktü. Uzay aracının çökmesiyle ilgili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, "Ne yazık ki, İsrail uzay aracı 'Birchit' Ay'a güvenli bir şekilde inmedi. Bununla birlikte, Ay'a uzay aracı göndermek büyük bir başarı ve İsrail bunu yapan yedinci ülke oldu. İsrail uzayda bir süper güçtür" dedi.

Projeye ait sosyal medya hesabında ise "İnanmayı bırakmayın. Çok yaklaştık ama maalesef başarılı bir iniş gerçekleştiremedik" ifadeleri kullanıldı.

100 milyon dolara mal olan uzay aracı, 22 Şubat'ta gönderilmişti. - TEL AVİV
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:29 Kaynak: İHA
Politika
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