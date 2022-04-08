İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü (4) - Son Dakika

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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail Ordu Radyosundan yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki Dizengoff Caddesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre en az 2 kişi öldü.

İsrail acil servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada da 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Bölgeye çok sayıda polis ekibinin yanı sıra Kızıl Davut Yıldızı ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

İsrail polisinin yaptığı açıklamada olayın "terör saldırısı" olduğunun kesinleştiği ve saldırganın bulunması için "bölgede kapsamlı arama çalışmalarının başlatıldığı" aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, vatandaşlardan evlerini terk etmemeleri ve bölgeden uzak durmaları uyarısı yapıldı.

İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart tarihlerinde yaşanan 3 ayrı saldırıda, toplam 11 İsrailli hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli ölmüştü. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde de 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde 29 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda ise biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.