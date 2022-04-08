İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü (5) ??????? - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü (5) ???????

08.04.2022 02:43

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail Ordu Radyosundan yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki Dizengoff Caddesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre en az 2 kişi öldü.

İsrail acil servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada da 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Bölgeye çok sayıda polis ekibinin yanı sıra Kızıl Davut Yıldızı ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

İsrail polisinin yaptığı açıklamada olayın "terör saldırısı" olduğunun kesinleştiği ve saldırganın bulunması için "bölgede kapsamlı arama çalışmalarının başlatıldığı" aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, vatandaşlardan evlerini terk etmemeleri ve bölgeden uzak durmaları uyarısı yapıldı.

İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart tarihlerinde yaşanan 3 ayrı saldırıda, toplam 11 İsrailli hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli ölmüştü. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde de 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde 29 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda ise biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü (5) ???????
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü (5) ???????
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü (5) ???????

YORUMLAR
500
İsrail'in başkenti Tel Aviv'e silahlı saldırı düzenlendi! 2 kişi öldü, en az 4 kişi yaralandı İsrail'in başkenti Tel Aviv'e silahlı saldırı düzenlendi! 2 kişi öldü, en az 4 kişi yaralandı Tel Aviv'deki saldırının ardından kente büyük çaplı takviye birlik sevkiyatı yapıldı Tel Aviv'deki saldırının ardından kente büyük çaplı takviye birlik sevkiyatı yapıldı İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

Tel Aviv, İsrail, Polis, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü (5) ??????? - Son Dakika


Son Dakika
00:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ucuz et satışları başladı!
00:46 Zelenski ile röportaj yapmıştı: Muhalif Rus gazeteci Muratov'a boyalı saldırı
00:36 Cengiz Ünder'in pasında yılın golü atıldı! İzleyenler ekranları başında şoke oldu
00:28 Cüneyt Özdemir anket yaptı, Mansur Yavaş açık ara birinci çıktı
00:08 Ballon d'Or sahibi futbolcu Igor Belanov, Ukrayna ordusuna katıldı!
00:02 Rusya, Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
23:44 Merih Demiral son dakikada yaptığı hareketle takımının kaderini değiştirdi
23:37 TÜİK ve MEB'e alınmamıştı! Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'na gidiyor
23:18 Rıdvan Dilmen TFF başkanlığı yerine Fenerbahçe'ye göz kırptı
22:34 Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 02:58:50. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü (5) ??????? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement