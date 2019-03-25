İsrail'in Başkenti Tel Aviv'in Kuzeyine Roket Düştü (3)
45 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İsrail polis araçları Roketin isabet ettiği evden görüntüler Araçlar ve evdeki hasar İsrail polislerinin inceleme yapması Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atıldığı söylenen bir roket, İsrail'in başkenti Tel Aviv'in kuzeyindeki bir bölgeye düştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İsrail polis araçları
Roketin isabet ettiği evden görüntüler
Araçlar ve evdeki hasar
İsrail polislerinin inceleme yapması Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atıldığı söylenen bir roket, İsrail'in başkenti Tel Aviv'in kuzeyindeki bir bölgeye düştü.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den atılan roketin, Tel Aviv'in kuzeyindeki bir bölgeye düştüğü belirtildi.
Açıklamada olaya ilişkin daha fazla bilgi verilmezken, İsrail basınında yer alan haberlerde roketin, Tel Aviv'in kuzeyinde yer alan Şaron bölgesindeki bir eve düştüğü kaydedildi.
İsrail Kamu Yayın Kurulu'nun (KAN), İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'na dayandırdığı haberde, sabahın erken saatlerinde Filistinli gruplar tarafından atıldığı belirtilen roketin bir eve isabet ettiği ve 6'sı hafif 7 kişinin yaralandığı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:26 Kaynak: AA
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