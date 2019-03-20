Son Dakika Haberleri: İsrail'in Batı Şeria'da Şehit Ettiği 2 Filistinli Genç Toprağa Verildi

İsrail'in Batı Şeria'da Şehit Ettiği 2 Filistinli Genç Toprağa Verildi

2 saat önce

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu şehit edilen iki genç yüzlerce Filistinli'nin katılımıyla toprağa verildi.

İsrail'in Batı Şeria'da Şehit Ettiği 2 Filistinli Genç Toprağa Verildi, System.String[]
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu şehit edilen iki genç yüzlerce Filistinli'nin katılımıyla toprağa verildi.

Nablus kent merkezindeki Şehitler Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından Raid Hamdan (21) ve Zeyd en-Nuri (20) isimli iki Filistinli daha sonra kent mezarlığında dualarla defnedildi.

Olayın görgü şahitleri AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, dün gece Filistinlilere ait bir araca ateş açtığını ve Raid Hamdan ile Zeyd en-Nuri isimli 2 gencin şehit olduğu bilgisini vermişti.

İsrailli makamlar, iki gencin naaşını saatlerce alıkoyduktan sonra Filistin tarafına teslim etmişti.

İsrail askerleri gece saatlerinde Nablus'a baskın düzenlemiş, askerlerle Filistinli gençler arasında arbede çıkmıştı.


Askerlerin, bölgedeki Filistinli gençlerle aralarında yaşanan arbedeye gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahalede bulunduğu kaydedilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:23 Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel
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