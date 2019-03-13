İsrail'in Batı Şeria'da Şehit Ettiği Filistinli Genç Toprağa Verildi

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da dün şehit ettiği Muhammed Cemil Abdulfettah Şahin isimli Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da dün şehit ettiği Muhammed Cemil Abdulfettah Şahin isimli Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı.





Selfit kentinde İsrail askerleri tarafından şehit edilen 23 yaşındaki Şahin için düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.



Büyük Selfit Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in naaşı kent mezarlığına defnedildi.





Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Selfit'te çıkan olaylarda Muhammed Cemil Abdulfettah Şahin isimli 23 yaşındaki Filistinli gencin İsrail askerlerince şehit edildiği belirtilmişti.

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