Son Dakika Haberleri: İsrail'in Batı Şeria'da Şehit Ettiği Filistinli Genç Toprağa Verildi

İsrail'in Batı Şeria'da Şehit Ettiği Filistinli Genç Toprağa Verildi

41 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Filistinli Ahmed Cemal Manasira için düzenlenen cenaze töreni Cenaze törenine katılan Filistinlilerin, şehidin naaşını omuzlarında taşıması Cenaze törenine katılan Filistinlilerin sloganlar atarak ve tekbir getirerek ilerlemesi Filistinlilerin üzüntüsü Ailesi ve yakınlarının...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Filistinli Ahmed Cemal Manasira için düzenlenen cenaze töreni
Cenaze törenine katılan Filistinlilerin, şehidin naaşını omuzlarında taşıması
Cenaze törenine katılan Filistinlilerin sloganlar atarak ve tekbir getirerek ilerlemesi
Filistinlilerin üzüntüsü
Ailesi ve yakınlarının şehidin naaşına veda etmesi İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Filistinli genç, yüzlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Ahmed Cemal Manasira adlı Filistinli şehit için Beytullahim'e bağlı Vadi Favkin beldesinde cenaze töreni düzenlendi.

Merkez Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Filistinli gencin naaşı belde mezarlığında dualarla defnedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün akşam yapılan yazılı açıklamada, Beytullahim'in güneyindeki askeri kontrol noktası yakınında hareket halindeki bir araca ateş açan İsrail askerlerince vurulan 26 yaşındaki Manasira'nın hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:56 Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel
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