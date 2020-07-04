İsrail'in Batı Şeria'daki ilhak planı ABD ve Avrupa ülkelerinde protesto edildi
İsrail yönetiminin, işgali altındaki Filistin'e ait Batı Şeria'nın bazı kısımları ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planı, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin çeşitli kentlerinde protesto ediliyorView on euronews.
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4.07.2020 22:20:54. #1.13#
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