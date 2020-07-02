"İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına" tepki - Son Dakika

"İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına" tepki

Isparta'da çeşitli sivil toplum kuruluşları ve Kudüs Platformu, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına tepki gösterdi.

Isparta'da çeşitli sivil toplum kuruluşları ve Kudüs Platformu, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına tepki gösterdi.

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Ensar Vakfı Isparta Temsilcisi Salih Arslan, Burak Derneğinde sivil toplum kuruluşları adına yaptığı açıklamada, İsrail'in bu planla Batı Şeria'nın büyük bir kısmını işgal etmek istediğini söyledi.

İsrail'in bu girişiminin bölgede ve uluslararası toplumda infiale yol açtığını belirten Arslan, "Uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını tanımayarak yıllarca sistematik bir şekilde Filistin topraklarını işgal edip, Kudüs'ü de oldubittiye getirerek bölünmez başkent olarak ilan eden İsrail, bölge ve dünya barışını bir kez daha derinden sarsmıştır." diye konuştu.

İsrail'in bu tutumu ile sadece Orta Doğu'yu değil, dünya toplumlarını da kaosa süreklediğini vurgulayan Salih Arslan, "Uluslararası toplum, barışı ve huzuru tehdit eden İsrail merkezli kötü örneğe son vermek için harekete geçmelidir." dedi.

"Filistin toprakları Filistinlilere aittir, ilhak edilemez"

Büyük İsrail projesi ile Filistin topraklarını işgal edenleri lanetlediklerini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"İşleyecekleri büyük suçun cezasız kalmayacağını hatırlatıyoruz. Filistin toprakları İslam topraklarıdır. Filistin sahipsiz değildir. Yakarak, öldürerek topraklarımızı işgal etmiş olanlar, bir gün buralardan sürülerek atılacaklarını daha iyi bilmelidirler. Zulüm ilelebet baki kalmayacaktır. Filistin toprakları Filistinlilere aittir, ilhak edilemez. 55 STK ve Kudüs Platformu olarak işgalci İsrail'i kınıyoruz."

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 21:14 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına' tepki - Son Dakika

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