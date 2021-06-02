"İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım" - Son Dakika

"İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım. Filistinlilerin topraklarını gasp etmeye devam ediyorlar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım. Filistinlilerin topraklarını gasp etmeye devam ediyorlar. İsrail'in bu politikalardan vazgeçmesi gerekiyor."

-İHA-

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım' - Son Dakika
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