"İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım" - Son Dakika
"İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım. Filistinlilerin topraklarını gasp etmeye devam ediyorlar.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım. Filistinlilerin topraklarını gasp etmeye devam ediyorlar. İsrail'in bu politikalardan vazgeçmesi gerekiyor."
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2.06.2021 12:57:59. #1.12#
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