İsrail'in BM Daimi Temsilcisi: "İsrail'in bir başka Arap ülkesiyle daha barış anlaşması... - Son Dakika

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, İsrail'in "birkaç hafta" içinde bir başka Arap ülkesiyle daha normalleşme anlaşması imzalamasını umduğunu söyledi.

Erdan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) verdiği demeçte, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in ardından İsrail'in çok geçmeden bir Arap ülkesiyle daha ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalayabileceğini öne sürdü.

"İsrail'in birkaç hafta içinde bir başka Arap ülkesiyle daha barış anlaşması imzalamasını umuyorum." diyen Erdan, söz konusu ülkenin hangisi olduğuna ilişkin ise bilgi vermedi.

Erdan, açıklamasını detaylandırmasa da bu konuda Sudan'ı işaret eden bazı gelişmeler basına yansımıştı.

Sudanlı yetkililer, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunu görüşmek üzere bu hafta ABD'li yetkililerle BAE'de bir araya gelmişti. Uluslararası basında çıkan haberlerde, Abu Dabi'deki görüşmelerin sonuçsuz kaldığı kaydedilmişti.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.