Son Dakika Haberleri: İsrail'in BM Daimi Temsilcisi İstifa Etti

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi İstifa Etti

56 dakika önce

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, görevinden istifa etti.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi İstifa Etti, System.String[]
İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, görevinden istifa etti. Danon'nun Netenyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi'nden aday olacağı açıklandı.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, görevini bırakarak Nisan 2019'da yapılacak İsrail seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Danon'un istifasını resmen sunduktan sonra İsrail'e dönerek Likud Partisi'nden aday olarak seçimlere hazırlanacağı belirtildi.

İsrail'deki seçimlerin 2019 Kasım ayında yapılacağı beklenirken Başbakan Binyamin Netenyahu seçimin Nisan'da olacağını açıklamıştı. Yapılan son seçim Mart 2018'te yapılmış çoğunluğu Başbakan Netenyahu'nun liderlik ettiği Likud Partisi kazanmıştı. - NEW YORK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:25 Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, İsrail, Politika
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