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İsrail'in günlerdir bomba yağdırdığı Cibaliye Mülteci Kampı'nda ölü, yaralı ve kayıp sayısı 1000'e yükseldi - Son Dakika

İsrail'in günlerdir bomba yağdırdığı Cibaliye Mülteci Kampı'nda ölü, yaralı ve kayıp sayısı 1000'e yükseldi

Son Güncelleme: 02.11.2023 05:48

İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirildi.

Hamas'ın 7 Ekim'deki operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 26 gündür bomba yağdırırken, İsrail'in son 2 gündür art arda saldırılarda bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'nda ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirildi.

GECE YARISI AÇIKLAMA GELDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliye katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000." ifadelerini kullandı. Kudra, gece 03.47'de yaptığı açıklamasında daha fazla ayrıntı vermedi.

İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısı 1000'e yükseldi

İKİNCİ BOMBARDIMANDA DA ONLARCA KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısı 1000'e yükseldi

6 BLOK MAHALLESİ TAMAMEN YERLE BİR OLDU

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının saldırısında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.

İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısı 1000'e yükseldi

"HAMAS KOMUTANINI ÖLDÜRMEK İÇİN VURDUK"

İsrail'in 2 gün art arda saldırılar düzenlediği Cibaliye Mülteci Kampı'nda onlarca Filistinli hayatını kaybederken, saldırıyla ilgili olarak ordudan yapılan açıklama büyük tepki çekmişti. İsrail Ordu Sözcüsü katıldığı yayında, mülteci kampını içerde bulunan Hamas komutanını öldürmek için vurduklarını ifade etmişti.

İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısı 1000'e yükseldi

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 16'ya yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugaylarının elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'i çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı. İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı. Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in günlerdir bomba yağdırdığı Cibaliye Mülteci Kampı'nda ölü, yaralı ve kayıp sayısı 1000'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in günlerdir bomba yağdırdığı Cibaliye Mülteci Kampı'nda ölü, yaralı ve kayıp sayısı 1000'e yükseldi - Son Dakika
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