İsrail'in Çin'den Yaptığı İthalat Yılın İlk Yarısında Yüzde 36,3 Arttı - Son Dakika
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İsrail'in Çin'den Yaptığı İthalat Yılın İlk Yarısında Yüzde 36,3 Arttı

21.07.2022 12:21
İsrail'in Çin'den Yaptığı İthalat Yılın İlk Yarısında Yüzde 36,3 Arttı

KUDÜS, 21 Temmuz (Xinhua) -- İsrail Merkez İstatistik Bürosu tarafından Çarşamba günü yayınlanan bir rapora göre, İsrail'in Çin'den elmas hariç yaptığı mal ithalatı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2022'nin ilk yarısında yüzde 36,3 arttı.

KUDÜS, 21 Temmuz (Xinhua) -- İsrail Merkez İstatistik Bürosu tarafından Çarşamba günü yayınlanan bir rapora göre, İsrail'in Çin'den elmas hariç yaptığı mal ithalatı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2022'nin ilk yarısında yüzde 36,3 arttı. Raporda, Ocak-Haziran döneminde İsrail'in Çin'den yaptığı ithalatın değerinin, 2021'in aynı dönemindeki 4,76 milyar dolara kıyasla 6,49 milyar ABD dolarına ulaştığı kaydedildi. İsrail'in Beijing'deki Ekonomik Misyon ofisinin Başkanı Esti Ayalon-Kovo Xinhua'ya, temel sebep olarak İsrail'deki ithalatçıların dünyanın en büyük ihracatçısı olan Çin'in potansiyelini fark ettiği için ithalat hacminin arttığını söyledi. Ayalon-Kovo, "Tedarik zincirleri açısından Çin, benzersiz ulaşım yeteneklerine sahip olduğu için koronavirüs döneminde diğer ülkelere göre daha az etkilendi" dedi. Son rakamla birlikte Çin, aynı dönemde İsrail ithalatındaki payı yüzde 8,4 olan ABD'nin önünde yer aldı ve 2022'nin ilk yarısında tüm İsrail ithalatının yüzde 12,4'ünü oluşturarak bu ülkenin ithalatta en büyük kaynağı olarak konumunu korudu. İsrail'in elmas hariç toplam ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,8 artışla yılın ilk yarısında 52,21 milyar doları buldu. İsrail'in Çin'e ihracatı 2022'nin ilk yarısında yüzde 8,5 artış kaydederek 2,3 milyar dolar oldu. İsrail'in toplam ihracatı yılın ilk yarısında geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 24,3 artarak 30,6 milyar dolara ulaştı.

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Kaynak: Xinhua

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