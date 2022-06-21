İsrail'in Çin'den Yaptığı Mal İthalatı Ocak-Mayıs Döneminde Yüzde 40,8 Artış Gösterdi - Son Dakika
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İsrail'in Çin'den Yaptığı Mal İthalatı Ocak-Mayıs Döneminde Yüzde 40,8 Artış Gösterdi

21.06.2022 18:14
İsrail'in Çin'den Yaptığı Mal İthalatı Ocak-Mayıs Döneminde Yüzde 40,8 Artış Gösterdi

KUDÜS, 21 Haziran (Xinhua) -- İsrail Merkezi İstatistik Bürosu tarafından Pazartesi günü yayınlanan rapora göre, İsrail'in Çin'den yaptığı mal ithalatı, 2022'nin ilk beş ayında önceki yılın aynı dönemine göre elmaslar hariç yüzde 40,8 artış kaydetti.

KUDÜS, 21 Haziran (Xinhua) -- İsrail Merkezi İstatistik Bürosu tarafından Pazartesi günü yayınlanan rapora göre, İsrail'in Çin'den yaptığı mal ithalatı, 2022'nin ilk beş ayında önceki yılın aynı dönemine göre elmaslar hariç yüzde 40,8 artış kaydetti. Rapor, İsrail'in Çin'den Ocak-Mayıs döneminde yaptığı ithalat değerinin, 2021 yılının aynı dönemindeki 3,87 milyar ABD dolarına kıyasla, toplam 5,45 milyar ABD doları olduğunu gösterdi.

Rapora göre, İsrail'in Çin'den yılın ilk beş ayında yaptığı ithalat, geçen yıl kaydedilen 10,7 milyar ABD doları değerindeki toplam ithalatın yarısını çoktan aştı. Resmi rakamlar, Çin'in Ocak-Mayıs döneminde İsrail'in en çok ithalat yaptığı ülke olduğunu ve elmas hariç İsrail'in tüm ithalatının yüzde 12,5'ini oluşturduğunu gösterdi. İsrail'in ithalat listesinde ikinci sırada yer alan ABD'den yapılan ithalat ise toplam ithalatın yüzde 8,4'ünü oluşturdu. İsrail'in Çin'den yaptığı ithalat sadece Mayıs ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,7 artışla 1,04 milyar ABD dolarına ulaştı. İsrail'in Çin'e ihracatı, Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artarak 1,87 milyar ABD dolarına çıktı. İsrail'in toplam ithalatı 2022'nin ilk beş ayında yüzde 30,5 artışla 46,39 milyar ABD doları, ihracatı ise yüzde 27,6 artışla 29,95 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Çin'den Yaptığı Mal İthalatı Ocak-Mayıs Döneminde Yüzde 40,8 Artış Gösterdi - Son Dakika

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