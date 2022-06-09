İsrail'in çocuk yaşta mahkum ettiği Filistinli, hücre hapsinde sağlık sorunlarıyla boğuşuyor

İsrail'in henüz 14 yaşındayken "terör suçundan" 9,5 yıl hapse mahkum ettiği Ahmed Manasıra'nın fiziksel ve psikolojik sağlık durumunun kötü olduğu belirtilerek, hücre hapsine son verilmesi talep edildi.

Manasıra'nın ailesi ve avukatı Halid Zabarka, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina beldesinde bulunan evlerinde konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Ahmed'in 6,5 yıl önce gözaltına alınarak hapse atıldığını belirten Zabarka, "O zamanlar 13 yaşındaydı. İsrailliler tarafından darbedildi ve kafatası kırıldı. Sağlık durumuna rağmen sert bir soruşturmaya tabi tutuldu. Yapılan, uluslararası yasalarda çocuklara yönelik sorgu kurallarını ihlal ediyordu. Ahmed'in çocuk yaşta maruz kaldığı o sorgu, İsrail yasaları açısından da açık bir ihlaldi." dedi.

"Tedavisi çok zor bir psikolojik rahatsızlığı var"

Hapishanede sıkıntılarının daha da arttığını, çocuk yaşta ağır cezaevi şartlarıyla mücadele etmek zorunda kaldığını aktaran Zabarka, "Hayatının daha başında, 13 yaşında bir çocuğun maruz kaldığı şeyleri düşünün. Büyük sağlık sıkıntıları yaşadı ve tedavisi çok zor bir psikolojik rahatsızlığı var." ifadelerini kullandı.

Filistinli avukat, İsrailli yetkililerin Ahmed'in psikolojik durumunu bilmelerine rağmen uygun zamanda gerekli tedavi imkanını sunmadıklarını, halihazırda da tedavisi için gerekli kriterleri atladıklarını belirtti. Zabarka, İsrail hapishane yetkililerinin sağlık sorunlarıyla boğuşan Ahmed'e daha özenli davranmak yerine onu tecrit ettiğini ve 7 aydır hücre hapsinde tuttuğunu söyledi.

İsrailli yetkililerin, Birusseba'daki İsrail Merkez Mahkemesi'nden Ahmed'in hücre hapsinin 6 ay daha uzatmasını istediklerini kaydeden Zabarka, "Talebin kabul edilmesi, Ahmed Manasıra'nın ağır bir ölüme mahkum edildiği anlamına gelecektir. Ahmed'in bu yaşta hapsedilmesinin hiçbir hukuki dayanağı yoktur." dedi.

"En basit haklarını almaktan mahrum"

Toplantıda konuşan Ahmed'in annesi Meysun Manasıra da oğlunun hala dört duvar arasında kimseyi görmeden gün geçirdiğini söyledi.

"Çocuğum kıyafet, yemek ve sağlık gibi en basit haklarını almaktan mahrum. Fiziksel ve psikolojik sağlık durumu kötüleşti. Güneş görmediği için de çok üşüyor." diyen anne Manasıra, imkanı olan herkesten yardım talebinde bulundu.

Tecritin 6 ay daha uzatılması talebine itiraz edildi

Baba Salih Manasıra ise oğlunun yaklaşık 7 yıldır hapiste olduğunu, psikolojik durumunun, tecrit nedeniyle daha da kötüleştiğini ve tedaviye ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Manasıra, Ahmed'in avukatının hücre hapsinin 6 ay daha uzatılması talebine itiraz ettiğini ancak mahkemenin ilgili kararı 15 Haziran'a ertelediğini söyledi.

Toplantıda konuşanlar Ahmed Manasıra'nın hücre hapsine son verilmesini talep etti.

Ahmed Manasıra davası

İsrail güçleri, 2015'te, o dönem 13 ve 15 yaşlarında olan amca çocukları Ahmed ve Hasan Manasıra'ya Doğu Kudüs'teki Piskat Ziev Yahudi yerleşim yerinde "bıçaklı saldırı" gerçekleştirdikleri iddiasıyla ateş açmış, Hasan Manasıra olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Yerleşimcilerin arabayla çarparak yaraladığı Ahmed'in çevredeki Yahudilerin küfürleri eşliğinde yerde kanlar içindeki görüntüsü kameralara yansımıştı. Uğradığı saldırının ardından Ahmed'in kafatasında çatlak oluşmuştu.

Gözaltına alındıktan sonra İsrail polisinin Ahmed Manasıra'yı sorgularken ettiği küfürler, uyguladığı baskı ve Ahmed'in korkudan ağlamasını içeren video basına sızmıştı. Görüntüler, Filistin'de ve uluslararası alanda tepkiye yol açmıştı.

Ahmed, İsrail yargısına göre cezaya çarptırılabileceği 14 yaşına geldiğinde, 2016'da çıkarıldığı mahkeme tarafından "terör saldırısı suçlamasıyla" 13 yıl hapse mahkum edilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsünde yaşayan Ahmed Manasıra, İsrail'de sivil bir mahkemenin hüküm verdiği en küçük yaşta isim olmuştu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Manasıra'nın cezasını 2017'de 9,5 yıla düşürmüştü. Yargıçlar, mahkemede Ahmed Manasıra'nın bıçaklı saldırıda "ikinci dereceden rolü olduğunun göz ardı edilemeyeceğini" söylemişti.

İsrail makamları son olarak, Ahmed Manasıra'nın erken tahliye talebini reddetmişti.