İsrail ile Gazze şeridindeki İslami Cihad arasında bu gece 23.30'da ateşkesin başlayacağı bildirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail ile Gazze şeridindeki İslami Cihad arasında bu gece 23.30'da ateşkesin başlayacağı bildirildi

07.08.2022 22:40
İsrail ile Gazze şeridindeki İslami Cihad arasında bu gece 23.30'da ateşkesin başlayacağı bildirildi

İsrail'in cuma gününden bugüne Gazze'ye devam eden saldırılarında, İsrail ile Gazze şeridindeki İslami Cihad arasında bu gece yerel saatle 23.30'da (TSİ 23.30) ateşkesin başlaması üzerinde anlaşma sağlandığı belirtildi.

İsrail'in cuma gününden bugüne Gazze'ye devam eden saldırılarında, İsrail ile Gazze şeridindeki İslami Cihad arasında bu gece yerel saatle 23.30'da (TSİ 23.30) ateşkesin başlaması üzerinde anlaşma sağlandığı belirtildi.

İslami Cihad'ın Sözcüsü Davud Şihab da AA muhabirine yaptığı açıklamada, " Mısır'ın arabuluculuğuyla bu gece 23.30'da uygulamaya girecek ateşkes üzerinde anlaşma sağlandı." dedi.

Sözcü, Kahire'nin İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki Halil Avavde ve pazartesi gözaltına alınan İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'nin serbest bırakılması üzerinde çalışacağı sözü vermesi üzerine ateşkes sağlandığını aktardı.

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan üst düzey bir İsrailli hükümet yetkilisi de ateşkesin bu gece Tel Aviv saatiyle 23.30'da uygulanmaya başlayacağını söyledi.

İsrail, cuma günü abluka altındaki Gazze şeridine İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığı gerekçesiyle saldırı başlatmıştı. Gazze'den de İsrail tarafına bir dizi roket atılarak karşılık verilmişti.

YORUMLAR
500
İsrail ile Gazze şeridindeki İslami Cihad arasında bu gece 23.30'da ateşkesin başlayacağı bildirildi İsrail ile Gazze şeridindeki İslami Cihad arasında bu gece 23.30'da ateşkesin başlayacağı bildirildi AA'ya konuşan kaynaklar, İsrail ve Gazze Şeridi'ndeki İslami Cihad arasında bu gece 23.30'da ateşkesin başlayacağını bildirdi. AA'ya konuşan kaynaklar, İsrail ve Gazze Şeridi'ndeki İslami Cihad arasında bu gece 23.30'da ateşkesin başlayacağını bildirdi. AA'ya konuşan kaynaklar, İsrail ve Gazze Şeridi'ndeki İslami Cihad arasında bu gece 23.30'da ateşkesin başlayacağını bildirdi. AA'ya konuşan kaynaklar, İsrail ve Gazze Şeridi'ndeki İslami Cihad arasında bu gece 23.30'da ateşkesin başlayacağını bildirdi.
Kaynak: AA

İsrail, Kahire, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ile Gazze şeridindeki İslami Cihad arasında bu gece 23.30'da ateşkesin başlayacağı bildirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:29 Alanyaspor, Pirlo'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti
22:10 Adana Demirspor, Giresun deplasmanından 3 puanla dönüyor
21:51 Bakan Fatih Dönmez'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar
21:39 Merve Boluğur'dan eski eşi Murat Dalkılıç'a sert sözler: Bu kaçıncı show koçum
21:31 Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un gazeteci döven koruması cezaevine gönderildi
21:02 Köpeğinden bahseden Ezgi Mola gözyaşlarını tutamadı
21:29 Barcelona B forması giyen Emre Demir performansıyla yıldızlaştı
20:46 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere çağrı: Kariyer sınavına girmeyin
20:43 Galatasaray, zorlu Antalyaspor deplasmanında sezona başlıyor! Takımların ilk 11'leri açıklandı
19:50 Annesinin emzirerek beşiğine yatırdığı 2 günlük bebek yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 22:40:49. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail ile Gazze şeridindeki İslami Cihad arasında bu gece 23.30'da ateşkesin başlayacağı bildirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement