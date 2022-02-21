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İsrail'in Doğu Kudüs'te Hristiyanların kutsal alanlarındaki arazi istimlakına kilise liderlerinden tepki - Son Dakika

İsrail'in Doğu Kudüs'te Hristiyanların kutsal alanlarındaki arazi istimlakına kilise liderlerinden tepki

21.02.2022 17:10
İsrail'in Doğu Kudüs'te Hristiyanların kutsal alanlarındaki arazi istimlakına kilise liderlerinden tepki

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Hristiyan kilise liderleri, İsrail yönetiminin Kudüs'te Hristiyanlarca kutsal sayılan bölgelerde hayata geçirmeyi planladığı "milli park genişletme projesine" tepki gösterdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Hristiyan kilise liderleri, İsrail yönetiminin Kudüs'te Hristiyanlarca kutsal sayılan bölgelerde hayata geçirmeyi planladığı "milli park genişletme projesine" tepki gösterdi.

Kilise liderleri, Doğu Kudüs'ün Zeytin Dağı bölgesinde projeyi yürüten İsrail Çevre ve Parklar Kurumuna hitaben yazılı bir mesaj yayımladı.

Kudüs Yunan Ortodoks Patriği Theophilos III, Kutsal Şehir Muhafızı Francesco Patton ve Kudüs Ermeni Patriği Nurhan Manukyan imzalı mesajda Çevre ve Parklar Kurumunun Zeytin Dağı çevresindeki geniş alanları ulusal park ilan etmesine karşı, "Kutsal topraklardaki kilise liderleri olarak biz, ciddi endişemizi ve plana kesin olarak karşı olduğumuzu ifade etmek istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Kutsal Toprakların Yahudi olmayan karakterini yok etme çabası"

Kilise liderleri, Zeytin Dağı'nın Hristiyanlarca en kutsal sayılan bölgelerden biri olduğunu ve çok sayıda kutsal ziyaret mekanı içerdiğine dikkati çekerek, "son yıllarda çeşitli oluşumların, Kutsal Dağ'daki (Zeytin Dağı) statükoyu değiştirerek, kutsal toprakların Yahudi olmayan karakterini yok etme çabasında olduğunu" vurguladı.

Kudüslü Hristiyan önderler, resmi olarak Parklar Kurumu tarafından yürütülen söz konusu projenin, Hristiyanların en kutsal mekanlarından biri olan bu yere "el koyma ve istimlak etme amacı taşıyan oluşumlar tarafından organize edildiği ve sunulduğunu" belirtti.

Projeyi "Kutsal topraklardaki Hristiyanlara doğrudan ve önceden tasarlanmış bir saldırı niteliğinde gaddar bir uygulama" olarak nitelendiren kilise liderleri, İsrailli kuruma projeyi iptal etme çağrısında bulundu.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Ne yazık ki İsrail Çevre ve Parklar Kurumu, kutsal topraklardaki kiliselere ve Hristiyan varlığına karşı ilk kez düşmanca bir rol oynamıyor. Bu kadar önemli bir kurumun bu şekilde kötü yollarla kullanımına karşı şaşkınlık içindeyiz. İsrail Çevre ve Parklar Kurumunu politik ve ideolojik yargılardan uzak şekilde görevini yapmaya ve bu projeyi iptal etmeye çağırıyoruz."

Proje, yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin devamı niteliğinde

Öte yandan "Dünyevi Kudüs" adlı İsrailli sivil toplum kuruluşu da projeye ilişkin yayımladığı raporda, projenin amacının, Doğu Kudüs'te Eski Şehir'in surlarına bitişik milli parkın sınırlarının genişletilmesi olduğunu bildirdi.

Projenin yaklaşık 275 dönümlük bir arazi alanını kapsadığına işaret eden kuruluş, proje sınırları içinde Filistinli özel toprak sahiplerinin yanı sıra; Latin, Rum ve Ermeni kiliseleri başta olmak üzere birçok toprak sahibi bulunduğuna dikkati çekti.

Kuruluş, projenin yeni sınırlarının, Eski Şehir havzasındaki Silvan, Ra's Amud, Tur, Savane ve Vadi el-Cevz'i de içine alan "Filistin mahalleleri arasında engeller yarattığını" vurguladı.

İsrail yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerinde yürüttüğü yasa dışı Yahudi yerleşim faaliyetlerine "hız verdiğine" işaret eden kuruluş, söz konusu projenin bu "yerleşim faaliyetlerinin geliştirilmesinin devamı niteliğinde" olduğuna dikkati çekti.

İsrailli kuruluş, "Bu yolla, Hristiyan ve Filistin bölgelerini parçalayan yerleşimler ve yerleşim niteliğindeki projeler aracılığıyla Eski Şehir'in tamamen kuşatılması tamamlanacaktır." uyarısında bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Doğu Kudüs'te Hristiyanların kutsal alanlarındaki arazi istimlakına kilise liderlerinden tepki - Son Dakika


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