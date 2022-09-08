İsrail, Doğu Kudüs'te inşa etmeyi planladığı Yahudi yerleşim birimiyle ilgili toplantıyı erteledi

İsrail'in, Doğu Kudüs'te inşa etmeyi planladığı Yahudi yerleşim birimiyle ilgili toplantıyı ertelediği bildirildi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketi'nden yapılan açıklamada, İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu'nun itirazlarla ilgilenen alt komitesinin, "E1 bölgesi"nde yaklaşık 3 bin 412 konuttan oluşan yerleşim birimi kurma planlarına yönelik itirazları ele almak için gelecek pazartesi günü yapılması kararlaştırılan görüşmeleri ertelediği belirtildi.

İtiraz aşamasının, inşaat ihalelerinin yayınlanmasından önceki bir dizi adımın son süreci olduğuna işaret edilen açıklamada, komitenin bir sonraki toplantı için yeni bir tarih açıklamadığını, bunun da söz konusu yerleşim birimi inşasının tartışılmasının bu dönemde ertelendiği anlamına geldiği kaydedildi.

Eski Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından plana ilişkin itirazların 2020 seçim kampanyası sırasında toplandığı ve Ekim 2021'de komite tarafından dinlemeye başladığı aktarılan açıklamada,"İtirazlara bakan alt komite, itirazları dinlemek için iki oturum gerçekleştirdi. Ancak 10 Ocak'ta yapılacak olan son oturum ABD'nin baskıları nedeniyle iptal edilmişti." denildi.

Bu haberin memnuniyetle karşılandığı ve planın masadan tamamen kaldırılmasının umulduğu dile getirilen açıklamada, bu yerleşim projelerinin "iki devletli çözüm" fikrini akamete uğrattığı vurgulandı.

Açıklamada, İsrail hükümeti ve özellikle bu kararları alan Savunma Bakanı Benny Gantz'dan planı masadan tamamen kaldırması istendi.

İsrail'in "Walla" sitesinin haberine göre de Savunma Bakanı Gantz, pazartesi günü yapılması planlanan komite toplantısını ABD'nin talebi üzerine erteledi.

Filistin topraklarında yıllardır çeşitli yerleşim birimleri inşa eden İsrail, 3 bin 412 konuttan oluşan büyük bir Yahudi yerleşim birimi kurmayı planlıyor. Bu planın gerçekleşmesi halinde Doğu Kudüs'ün Filistin coğrafyasıyla bağlantısının kopacağı ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracağı belirtiliyor.

İsrail hükümetinin onayladığı planın hayata geçirilmesi için Filistin topraklarına yönelik kararları uygulayan Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulunun da onayı gerekiyor.

Filistin yönetimi ve Avrupa Birliği söz konusu hamlenin, iki devletli çözüm şansını yok edeceğini belirtiyor.

ABD de son olarak İsrail Büyükelçisi Thomas Nides'ın açıklaması başta olmak üzere, birçok kez, bu yerleşim projesine karşı çıktığını duyurmuştu.