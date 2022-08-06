İsrail'in Gazze Şeridi saldırılarında can kaybı 11'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi saldırılarında can kaybı 11'e yükseldi

06.08.2022 11:39
İsrail'in Gazze Şeridi saldırılarında can kaybı 11'e yükseldi

İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne başlattığı hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne başlattığı hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

İsrail'in dün başlattığı "Şafak Vakti" operasyonu 2'nci gününde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların hedefi olan Han Yunus kentinde 1 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı aktarıldı. Açıklanan son verilerle birlikte İsrail saldırılarında aralarında 5 yaşında bir çocuğunda bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi, 79 kişi de yaralandı.

Saldırı anı ortaya çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bir binayı vurduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, binada bulunan bir adamın üzerine duvar yıkıldığı ve çok sayıda kişinin enkaz altından kalan adamı yaralı şekilde kurtardığı görüldü.

İsrail'den Gazze'ye 160 roket fırlatıldı

İsrail Savunma Kuvvetleri, "operasyon haftasına" hazır olduklarını belirterek, dünden bu yana Gazze Şeridi'ne 160 roket fırlatıldığını duyurdu. Öte yandan, vurulan hedeflerin en az 6 tanesinin Filistin İslami Cihat Örgütü'ne ait silah üretim atölyesi, 2'sinin silah deposu, 6'sının gözlem noktası ve 5'inin roket fırlatma mevziisi olduğu belirtildi.

İsrail Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Filistin İslami Cihat Örgütü'nün artan saldırı tehdidi nedeniyle Gazze Şeridi'nin vurulduğunu duyurmuştu. - GAZZE

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Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi saldırılarında can kaybı 11'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi saldırılarında can kaybı 11'e yükseldi - Son Dakika
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