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İsrail'in en büyük iki partisi üçüncü erken seçim tarihinde anlaştı
6 saat önce
Koalisyon krizinin devam ettiği İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı olası erken seçimin tarihi konusunda anlaştı
İsrail Meclisi çarşamba akşamına kadar koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirilecek bir milletvekili üzerinde anlaşamaması halinde, erken genel seçimlerin 2 Mart 2020'de yapılmasına karar verdi.
Koalisyon krizinin devam ettiği İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı olası erken seçimin tarihi konusunda anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:45
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