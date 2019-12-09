Son Dakika Haberleri: İsrail'in en büyük iki partisi üçüncü erken seçim tarihinde anlaştı
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İsrail'in en büyük iki partisi üçüncü erken seçim tarihinde anlaştı

6 saat önce

Koalisyon krizinin devam ettiği İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı olası erken seçimin tarihi konusunda anlaştı

İsrail'in en büyük iki partisi üçüncü erken seçim tarihinde anlaştı, System.String[]

İsrail Meclisi çarşamba akşamına kadar koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirilecek bir milletvekili üzerinde anlaşamaması halinde, erken genel seçimlerin 2 Mart 2020'de yapılmasına karar verdi.


Koalisyon krizinin devam ettiği İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı olası erken seçimin tarihi konusunda anlaştı.

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İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:45 
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