Son Dakika Haberleri: - İsrail'in engelleme girişimlerine rağmen Filistin Fuarı Londra'da başladı
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- İsrail'in engelleme girişimlerine rağmen Filistin Fuarı Londra'da başladı

1 saat önce

- İsrail'in engelleme girişimlerine rağmen Filistin Fuarı Londra'da başladıLONDRA - Filistin kültürünü, sanatını ve tarihini tanıtmayı hedefleyen Filistin Fuarı, İsrail'in engelleme girişimlerine rağmen İngiltere'nin başkenti Londra'daki Olympia Fuar Merkezi'nde açıldı.

- İsrail'in engelleme girişimlerine rağmen Filistin Fuarı Londra'da başladı
LONDRA - Filistin kültürünü, sanatını ve tarihini tanıtmayı hedefleyen Filistin Fuarı, İsrail'in engelleme girişimlerine rağmen İngiltere'nin başkenti Londra'daki Olympia Fuar Merkezi'nde açıldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da Olympia Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve Filistin kültürünü, sanatını ve tarihini tanıtmayı hedefleyen Filistin Fuarı İsrail'in yaptığı tüm engelleme girişimlerine rağmen başladı. Filistin'i tanıtmak amacı ile birçok programın gerçekleştirileceği fuarda İsrail'in işgali altındaki Mescid-i Aksa'yı temsilen dev bir maket sergileniyor. Maketin yanında ' Kudüs müzakere edilemez" yazısı ise katılımcıların dikkatini çekiyor.
El-Aksa Dostları Başkanı İsmail Patel fuar üzerine yaptığı açıklamada, Fuarın İsrail'in yaptığı engelleme girişmelerine rağmen büyük ilgi gördüğünü söyledi. Patel, İngiliz vatandaşlarını bugün ve yarın sürecek Filistin Fuarı'nı ziyaret etmeye çağırdı. Fuara çok sayıda kişinin katılmasını bekleniyor.
- İsrail'in engelleme girişimlerine rağmen Filistin Fuarı Londra'da başladı
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:56 Kaynak: İHA
Filistin, Londra, İsrail, Güncel
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