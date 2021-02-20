İsrail'in esir takası için Suriye'ye koronavirüs aşısı temin ettiği iddia edildi - Son Dakika
BBC

İsrail'in esir takası için Suriye'ye koronavirüs aşısı temin ettiği iddia edildi

20.02.2021 21:52
İsrail'in esir takası için Suriye'ye koronavirüs aşısı temin ettiği iddia edildi, System.String[]

Guardian gazetesinin bir kaynağa ve yerel basına dayandırdığı haberine göre İsrail ve Suriye arasında yaşanan esir takası, İsrail'in Suriye'ye koronavirüs aşısı sağlaması sayesinde gerçekleştirildi.

Guardian gazetesinin bir kaynağa ve yerel basına dayandırdığı haberine göre İsrail ve Suriye arasında yaşanan esir takası, İsrail'in Suriye'ye koronavirüs aşısı sağlaması sayesinde gerçekleştirildi.

Bu hafta Rusya aracılığıyla iki ülke arasında esir takası gerçekleşmişti.

Guardian'a konuşan ve adını vermeyen kaynak, ne kadar aşı sağlandığı ya da İsrail'in kendi kaynaklarından mı aşıyı verdiğine yönelik bir bilgi vermedi.

İsralli gazeteci Barak Ravid, Twitter'dan yaptığı ve yabancı kaynaklarına dayandırdığı açıklamasında, İsrail'in Rusya'ya 1,2 milyon dolar vererek anlaşma kapsamında Suriye'ye Sputnik V aşısının temin edilmesiğini sağladığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu cuma günü yaptığı açıklamada Suriye sınırını geçen bir kadının ülkeye geri dönmekte olduğunu açıklamıştı.

Suriye devlet medyası ise aşı iddialarını reddetti.

İsrail dokuz milyonluk nüfusu için yeterli miktarda aşı temin etmişti; nüfusunun yarısı en azından tek bir doz aşıyı aldı.

Suriye'de ise henüz aşılama başlamadı.

Ordu sansürledi

İsrail ordusunun açıklamasına göre, İsrail'de tutuklu bulunan iki Suriyeli çoban, Suriye sınırını yanlışlıkla geçtikten sonra gözaltına alınan bir İsrailli kadınla takas edildi.

İsrailli kadının yaklaşık iki hafta önce Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra kenti yakınlarında sınırı geçtiği belirtildi.

İsrail medyası adı açıklanmayan kadının Rusya'nın girişimlerinden sonra getirildiğini yazdı.

İsrail'de medya bu haberin yayımlanmasının ordu tarafından engellendiğini de kaleme aldı.

İsrail'de kanunlara göre ordu güvenlik meseleleriyle ilgili haberlerin basılmasını engelleyebiliyor.

The Times of Israel haber sitesi İsrail halkına tartışmalı gelebilecek bu anlaşmanın temel bir maddesinin sansürlendiğini aktardı.

Ancak yabancı medyanın anlaşmayla ilgili cumartesi günü haber yapması üzerine ordu sansürü kaldırdı.

Netanyahu üzerinde baskı

Haaretz gazetesinden savunma muhabiri Amos Harel, "İsrail sağının Arap vatandaşlarına aşı almak için para harcanmasının iyi karşılanmayacağı" gerekçesiyle Netanyahu'nun anlaşmayı gizli tutmak istediğini aktardı.

Bu anlaşmanın Netanyahu üzerinde, benzer bir anlaşmayı Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı yapması baskısının ortaya çıkarabileceğini de ekledi.

Covid-19 aşılama programında dünya lideri konumunda olan İsrail, Filistinlilere aşı verilmemesine yönelik eleştirilerin ardından bölgeye aşı gönderme kararı almıştı.

İsrail, Filistinlilerin yönetimindeki Batı Şeria ve Gazze'deki sağlık çalışanları için 5 bin doz aşının gönderileceğini açıkladı. İlk doz aşılar bu hafta ulaştırıldı.

İsrail'in esir takası için Suriye'ye koronavirüs aşısı temin ettiği iddia edildi

Münir Karaloğlu, Koronavirüs, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in esir takası için Suriye'ye koronavirüs aşısı temin ettiği iddia edildi - Son Dakika Dünya

BBC

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