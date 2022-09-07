Eski İsrail Başbakanı Olmert, İsrail'in Suriye'nin nükleer reaktörüne saldırısının ayrıntılarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika
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Eski İsrail Başbakanı Olmert, İsrail'in Suriye'nin nükleer reaktörüne saldırısının ayrıntılarını açıkladı Açıklaması

07.09.2022 18:21
Eski İsrail Başbakanı Olmert, İsrail'in Suriye'nin nükleer reaktörüne saldırısının ayrıntılarını açıkladı Açıklaması

İsrail'in eski başbakanlarından Ehud Olmert, ülkesinin 15 yıl önce Suriye'de bir nükleer reaktörü vurarak imha ettiği operasyona dair ayrıntıları anlattı.

İsrail'in eski başbakanlarından Ehud Olmert, ülkesinin 15 yıl önce Suriye'de bir nükleer reaktörü vurarak imha ettiği operasyona dair ayrıntıları anlattı.

"İsrail 24" televizyonuna konuşan Olmert, dün İsrail ordusu tarafından ilk kez açıklanan ve İsrail savaş uçaklarının 6 Eylül 2007'de Suriye'nin Deyrezor kentindeki bir nükleer reaktörü bombaladığını duyurduğu olay hakkında konuştu.

Mart 2007'de dönemin Mossad başkanının, kendisine, Suriye'nin doğusunda gizli bir bölgede inşa edilmiş bir nükleer karargahın yaklaşık 50 fotoğrafını gösterdiğini ve bunun amacının nükleer bir bomba yapmak olduğunu iddia eden Olmert, "Suriye ile savaşmak gibi bir niyetimiz yoktu. Olsaydı bile bununla ilgili başka bir yöntem kullanırdık. Sadece nükleer bombanın yapıldığı bölgeyi bombalaması için uçaklar gönderdik." ifadelerini kullandı.

İsrail'de 2006-2009 arasında başbakanlık yapan Olmert, "Bombalamadan sonra teyakkuz halindeydik. Eğer Suriye İsrail topraklarına bir füze ateşleseydi, yüzlerce füzeyle karşılık verecektik. Ama sonradan öğrendik ki Beşşar Esed İsrail'e yanıt vermek veya saldırmak istemiyordu. Bu da onun bilgeliğini gösteriyor." dedi.

"İsrail'in Suriye'nin gizli bir proje yürüttüğüne dair tahminleri olduğunu, ancak bu konuda kesin ve teyitli bilgileri bulunmadığını" kaydeden Olmert, ayrıca, hükümetinin Suriye'nin reaktörünü bombalama niyetini önceden ABD'ye bildirdiğine işaret ederek, "Aldığımız gizli bilgiler, o zamanki ABD Başkanı George W. Bush (oğul Bush) ve ABD istihbarat başkanları dışında az sayıda kişiyle paylaşıldı. Burayı imha edeceğimizi sadece onlar biliyorlardı." diye konuştu.

İsrail: Suriye'de 15 yıl önce bir nükleer reaktörü vurduk

İsrail ordusu dün yaptığı yazılı açıklamada, "15 yıl önce bugün (6 Eylül 2007) Suriye'de bir nükleer reaktörü vurarak imha ettiğini" duyurmuştu.

İsrail'in düzenlediği saldırı, operasyona ilişkin istihbarat belgelerindeki gizliliğin İsrail ordusu tarafından kaldırılmasının ardından ortaya çıkmıştı.

2002 yılına ait bir İsrail istihbarat belgesinin, Suriye'nin gizli bir proje kapsamında bir nükleer reaktör inşa ettiğine veya etmekte olduğuna işaret ettiği aktarılmıştı.

Açıklamada, "İsrail savaş uçakları, 6 Eylül 2007'de Suriye'nin Deyrezor'daki nükleer reaktörünü imha etti." ifadesine yer verilmişti.

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Kaynak: AA

Suriye, İsrail, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski İsrail Başbakanı Olmert, İsrail'in Suriye'nin nükleer reaktörüne saldırısının ayrıntılarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

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