İsrail'in eski Kudüs müftüsüne Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı kararına tepkiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail'in eski Kudüs müftüsüne Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı kararına tepkiler - Son Dakika

İsrail'in eski Kudüs müftüsüne Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı kararına tepkiler

6 saat önce

İsrail makamlarının, Kudüs Yüksek İslam Komitesi Başkanı Şeyh İkrime Sabri'ye Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirmesi Doğu Kudüs'te protesto edildi.

İsrail makamlarının, Kudüs Yüksek İslam Komitesi Başkanı Şeyh İkrime Sabri'ye Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirmesi Doğu Kudüs'te protesto edildi.

İsrail'in eski Kudüs müftüsüne Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı kararına tepkiler

Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:09 Kaynak: AA
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