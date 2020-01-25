İsrail'in eski Kudüs müftüsüne Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı kararına tepkiler - Son Dakika

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İsrail'in eski Kudüs müftüsüne Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı kararına tepkiler
6 saat önce
İsrail makamlarının, Kudüs Yüksek İslam Komitesi Başkanı Şeyh İkrime Sabri'ye Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirmesi Doğu Kudüs'te protesto edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:09 Kaynak: AA
İsrail makamlarının, Kudüs Yüksek İslam Komitesi Başkanı Şeyh İkrime Sabri'ye Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirmesi Doğu Kudüs'te protesto edildi.
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