İsrail'in eski Savunma Bakanı'ndan

İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" planını, İsrail'de 2 Mart'ta yapılacak erken seçimden önce açıklama kararına tepki gösterdi.

Liberman Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, Trump'ın 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme öncesi "Yüzyılın Anlaşması" planını ilan edebileceği yönündeki açıklamasını eleştirdi.

Zamanlamaya dikkati çeken Liberman, "Seçimlerden beş hafta önce, tam da Başbakan'ın (Netanyahu) görevden alınmasının konuşulacağı gün planın sunulması, siyasi bir girişimin derinlemesine tartışılmasını engelleyecektir. Yüzyılın Anlaşması planı 3 Mart'a kadar ertelenseydi, gökyüzü çökmezdi." ifadelerini kullandı.

Liberman, Netanyahu'nun yaptığı dokunulmazlık başvurusunu değerlendirecek İçişleri Komisyonu'nun kurulması için 28 Ocak'ta İsrail Meclisi Genel Kurulunda oylama yapılacağını hatırlatarak, "Bu salı, sadece dokunulmazlığı kaldırmaya ve Başbakanın söz verdiği gibi Ürdün Vadisi'nde egemenliği uygulamaya odaklanmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dün Batı Kudüs'te yaptığı açıklamada Netanyahu ve Gantz'ın 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da Başkan Trump ile görüşeceğini belirtmişti.

Trump da Netanyahu ve Gantz ile Beyaz Saray'da salı günü yapacağı görüşmeden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını duyurmuştu.

Trump, Netanyahu'yu kurtarmaya mı çalışıyor?

İsrailli uzmanlar, Trump'ın Netanyahu ve Gantz ile görüşmek için 28 Ocak tarihini seçmesinin tesadüf olmadığını belirtiyor.

Zira aynı gün Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusunu görüşecek komisyonun kurulması için İsrail Meclisi Genel Kurulunda oylama yapılacak.

Meclisteki mevcut dağılım nedeniyle Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusunun reddedileceği değerlendiriliyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da, hakkındaki üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu aleyhinde dava açmaya karar vermişti. Yasalar gereği Mandelblit, Netanyahu hakkında dava açılmasına izin verilmesi için 2 Aralık 2019'da meclise başvurmuştu. Bunun üzerine Netanyahu, kendisine tanınan yasal sürenin dolmasına saatler kala, 1 Ocak'ta dokunulmazlık talep etmişti.