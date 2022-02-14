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İsrail'in evini yıktığı Filistinli küçük kızdan cesur tepki: "Ağlamayacağız" - Son Dakika

İsrail'in evini yıktığı Filistinli küçük kızdan cesur tepki: "Ağlamayacağız"

14.02.2022 18:09
İsrail'in evini yıktığı Filistinli küçük kızdan cesur tepki: "Ağlamayacağız"

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da evini yıktığı Filistinli tutuklunun 10 yaşındaki kızı Mayar Ceradat'ın kameralar karşısında yıkıma cesurca "Ağlayalım istiyorlar, ağlamayacağız. Evimiz yıkıldığı için ağlamayacak, evimizi yeniden inşa edeceğiz.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da evini yıktığı Filistinli tutuklunun 10 yaşındaki kızı Mayar Ceradat'ın kameralar karşısında yıkıma cesurca "Ağlayalım istiyorlar, ağlamayacağız. Evimiz yıkıldığı için ağlamayacak, evimizi yeniden inşa edeceğiz." diye tepki göstermesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İsrail makamları 20 Aralık 2021'de Cenin kentine bağlı Sile el-Harisiye köyündeki 4 aileden 5 kişiyi "bir Yahudi yerleşimciyi öldürmekle" suçlayarak, ailelerine evlerinin yıkılacağı konusunda tebligat gönderdi. İsrail ordusu, dün Sile el-Harisiye köyüne buldozerle baskın düzenleyerek, söz konusu 5 kişiden biri olan Filistinli tutuklu Mahmud Ceradat'ın evini yıktı.

Ceradat'ın 10 yaşındaki kızı Mayar, işgal güçlerinin evlerini yıkarak, geri çekilmelerinin ardından kameraların karşısına geçti ve kararlılıkla "(İsrail güçleri) Ağlayalım istiyorlar, ağlamayacağız. Evimiz yıkıldığı için ağlamayacak, evimizi yeniden inşa edeceğiz." dedi.

Babasının cezaevinde olmasına ve evinin yıkılmasına rağmen Mayar'ın sergilediği bu cesur tavır büyük beğeni topladı ve söz konusu video kısa sürede sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

"Önemli olan babamın iyi olması"

AA muhabirine konuşan Filistinli küçük Mayar, "Önemli olan babamın iyi olması, hayatı boyunca hapiste kalmayacak. Babam kurtulacak. Filistin'i işgalden kurtaracağız ve burada tek bir yerleşimci kalmayacak." dedi.

Babasıyla gurur duyduğunu söyleyen küçük kız, "Her zaman başımı dik tutacağım. Yarın değil, bugün vatanımızı kurtaracağız. Onlar toprağımızı işgal ettiler ve suçlular." diye konuştu.

"Ailelere karşı işlenen bir suç"

Filistinli tutuklunun eşi Tahrir Ceradat da evlerinin yerle bir edilmesini "suç" olarak nitelendirdi.

Maruz bırakıldıkları acılar ve sıkıntılar karşısında dik bir duruş sergilediklerini dile getiren Tahrir, bu tutumun sadece kendilerine mahsus olmadığını, tüm Filistin halkının işgal güçleri karşısında benzer tavırlar sergilediğini ifade etti.

Tahrir, "(Evlerin yıkılması) Ailelere karşı işlenen bir suç. Filistin halkına karşı neredeyse hemen her gün benzer suçlar işleyen işgal güçleri için bu durumda şaşılacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Evinin gözleri önünde yıkıldığını söyleyen Tahrir, "Evin yıkılması; tüm hatıraların ve bir hayatın yıkılması demektir. Olanları Allah'a havale ediyoruz." diye konuştu.

Yıkım ve ölüm

Dün buldozerler eşliğinde Sile el-Harisiye köyüne baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinli tutuklu Mahmud Ceradat'ın evini patlayıcılarla havaya uçurarak yıkmıştı.

Yıkım öncesinde, köye baskın düzenleyen işgal güçleri ile bölge sakinleri arasında arbede yaşanmış, İsrail askerleri Filistinlilere mermi, gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Sile el-Harisiye köyüne düzenlenen baskın sırasında İsrail kurşunuyla başından vurulan 17 yaşındaki Muhammed Ebu Salah'ın hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Filistin Kızılayı da olayda 5 kişinin yaralandığını, 3'ünün durumunun ağır olduğunu aktarmıştı.

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in evini yıktığı Filistinli küçük kızdan cesur tepki: 'Ağlamayacağız' - Son Dakika


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