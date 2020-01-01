İsrail'in evlerini yıktığı Filistinliler, mağaraları mesken tuttu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail'in evlerini yıktığı Filistinliler, mağaraları mesken tuttu (2) - Son Dakika

İsrail'in evlerini yıktığı Filistinliler, mağaraları mesken tuttu (2)

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: El-Halil kentindeki El-Mufakkara köyü sakinlerinin yaşadıkları mağaralar Mağarada yaşayan köy sakinlerinin günlük işlerini yapması Köy sakinlerinden Numan Hamamede ile röportaj Köy muhtarı Mahmud el-Hamamede ile röportaj İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

El-Halil kentindeki El-Mufakkara köyü sakinlerinin yaşadıkları mağaralar

Mağarada yaşayan köy sakinlerinin günlük işlerini yapması

Köy sakinlerinden Numan Hamamede ile röportaj

Köy muhtarı Mahmud el-Hamamede ile röportaj

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki El-Mufakkara köyü sakinleri, İsrail'in yıkım faaliyetleri nedeniyle bölgedeki mağaralara yerleşmek zorunda kaldı.

El-Halil kentinin güneyinde mağaralarla kaplı tepe üzerinde yer alan Mufakkara köyü sakinleri, İsrail'in evlerini yıkmasının ardından, bölgedeki mağaraları ev olarak kullanıyor.

Köyde toplam nüfusları 100'e yakın 19 Filistinli aile kalıyor. Su ve elektrik şebekesinin olmadığı, yol ya da okulun bulunmadığı bölge, birçok temel ihtiyaç malzemesinden yoksun durumda.

Su ihtiyaçlarını yağmur sularının toplandığı bir kuyudan karşılayan köy sakinleri, geçimlerini küçük ve büyük baş hayvan terbiyesi yaparak sağlamaya çalışıyor.

Yaşamlarını çok kısıtlı şartlar altında sürdüren Filistinliler, bu toprakların atalarından kendilerine miras kaldığını ve İsrail'in işgalci faaliyetleri karşısında mücadeleye devam edeceklerini belirtiyor.

Köy sakinlerinden Numan Hamamede (53) ise yaklaşık 150 metrekarelik mağarada, 15 nüfuslu ailesiyle kalıyor.

İsrail'in yıkım faaliyetlerinin rastgele gerçekleştiğini kaydeden Hamamede, bölgedeki mağaraların sığınakları haline geldiğini söyledi.

Köy muhtarı Mahmud el-Hamamede de, Filistinlilerin, inşaat yasağı, yıkım faaliyetleri, halkın su ve elektriğe ulaşımını engelleme gibi devam eden İsrail baskıları altında zor bir hayat yaşadığını belirtti.

İsrail'in evlerini yıktığı Filistinliler, mağaraları mesken tuttu (2)

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu
Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 15 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
19:49 Bakan Dönmez: "Kapanan santrallerin üretim gücünü karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut" - Son Dakika
19:48 Irak ordusu: Tüm protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi - Son Dakika
19:40 Bakan Kurum: "Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edilecek" - Son Dakika
19:39 Denizli'de vatandaşlar Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'na akın etti - Son Dakika
19:38 Yılbaşı tatilinde Abant'a yoğun ilgi - Son Dakika
18:43 Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu - Son Dakika
17:36 Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 19:57:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail'in evlerini yıktığı Filistinliler, mağaraları mesken tuttu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]