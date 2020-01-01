İsrail'in evlerini yıktığı Filistinliler, mağaraları mesken tuttu (2) - Son Dakika

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El-Halil kentindeki El-Mufakkara köyü sakinlerinin yaşadıkları mağaralar

Mağarada yaşayan köy sakinlerinin günlük işlerini yapması

Köy sakinlerinden Numan Hamamede ile röportaj

Köy muhtarı Mahmud el-Hamamede ile röportaj

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki El-Mufakkara köyü sakinleri, İsrail'in yıkım faaliyetleri nedeniyle bölgedeki mağaralara yerleşmek zorunda kaldı.

El-Halil kentinin güneyinde mağaralarla kaplı tepe üzerinde yer alan Mufakkara köyü sakinleri, İsrail'in evlerini yıkmasının ardından, bölgedeki mağaraları ev olarak kullanıyor.

Köyde toplam nüfusları 100'e yakın 19 Filistinli aile kalıyor. Su ve elektrik şebekesinin olmadığı, yol ya da okulun bulunmadığı bölge, birçok temel ihtiyaç malzemesinden yoksun durumda.

Su ihtiyaçlarını yağmur sularının toplandığı bir kuyudan karşılayan köy sakinleri, geçimlerini küçük ve büyük baş hayvan terbiyesi yaparak sağlamaya çalışıyor.

Yaşamlarını çok kısıtlı şartlar altında sürdüren Filistinliler, bu toprakların atalarından kendilerine miras kaldığını ve İsrail'in işgalci faaliyetleri karşısında mücadeleye devam edeceklerini belirtiyor.

Köy sakinlerinden Numan Hamamede (53) ise yaklaşık 150 metrekarelik mağarada, 15 nüfuslu ailesiyle kalıyor.

İsrail'in yıkım faaliyetlerinin rastgele gerçekleştiğini kaydeden Hamamede, bölgedeki mağaraların sığınakları haline geldiğini söyledi.

Köy muhtarı Mahmud el-Hamamede de, Filistinlilerin, inşaat yasağı, yıkım faaliyetleri, halkın su ve elektriğe ulaşımını engelleme gibi devam eden İsrail baskıları altında zor bir hayat yaşadığını belirtti.