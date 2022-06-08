İsrail'in, F-35'leri yakıt ikmali yapmadan İran'ı vurup dönebilecek şekilde geliştirdiği iddia edildi - Son Dakika
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İsrail'in, F-35'leri yakıt ikmali yapmadan İran'ı vurup dönebilecek şekilde geliştirdiği iddia edildi

08.06.2022 18:37
İsrail'in, F-35'leri yakıt ikmali yapmadan İran'ı vurup dönebilecek şekilde geliştirdiği iddia edildi

İsrail medyası, İsrail Hava Kuvvetlerinin F-35 savaş uçaklarını, yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan İran'daki hedefleri vurup dönebilecek şekilde geliştirdiğini öne sürdü.

İsrail medyası, İsrail Hava Kuvvetlerinin F-35 savaş uçaklarını, yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan İran'daki hedefleri vurup dönebilecek şekilde geliştirdiğini öne sürdü.

İsrail'in "Jerusalem Post" gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun, İran'ın nükleer gücünü geliştirmeyi sürdürmesine karşı hava gücünü geliştirdiği belirtildi.

Ordunun, F-35 savaş uçaklarını, yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan İsrail'den İran'a uçarak hedeflerini vurup dönebilecek şekilde geliştirdiğine dikkat çekilen haberde, "Bu, İsrail Hava Kuvvetlerine yeni bir güç katmış oluyor. Bu adım da İsrail'in İran nükleer gücünü gelecekte hedef almaya hazırlandığı bir dönemde gelişiyor." denildi.

İsrail ordusunun, F-35 uçaklarının kullandığı mühimmatlar arasına bin kilogramlık yeni bir füze eklediğine işaret edilen haberde, İsrail Hava Kuvvetlerinin İran'ın muhtemel saldırılarına karşı geçen ay geniş çaplı 4 tatbikat yaptığına da vurgu yaptı.

YORUMLAR
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Lübnan gazetesi: İran, İsrail'e 'Hizbullah'ın saldırı düzenlemeyeceğine' dair güvence verdi Lübnan gazetesi: İran, İsrail'e 'Hizbullah'ın saldırı düzenlemeyeceğine' dair güvence verdi
Kaynak: AA

İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in, F-35'leri yakıt ikmali yapmadan İran'ı vurup dönebilecek şekilde geliştirdiği iddia edildi - Son Dakika

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