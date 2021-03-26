İsrail'in Filistin'deki hukuksuz yerleşimlerine karşı birlikte hareket etme çağrısı - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Gaziantep üyeleri, İsrail'in Filistin'deki hukuksuz yerleşimlerine karşı birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Yönetim kurulu üyesi Rıdvan Sansur, İHH Gaziantep binasında düzenlenen toplantıda, topraklarından hukuksuz bir şekilde zorla koparılan Filistinli ailelerin, Siyonist yerleşimcilerin işgali ve açtığı davalar nedeniyle yıllardır İsrail'in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

İsrail'in Filistinlileri evlerinden ve yerlerinden etme projesinin siyasi bir plan olduğunu ifade eden Sansur, şunları kaydetti:

"Bu yaşananlar, bir tür etnik kökene bağlı yerinden edilme ve savaş suçudur. Filistinliler, kendi topraklarında ekonomik kriz ve koronavirüs salgını ile mücadele ederken bir yandan da hukuksuz işgalle evlerinden ve yurtlarından edilmektedir. Kudüs'teki Müslümanlar, işgalin birebir muhatabı ve mağdurudur. Uzun yıllardır devam eden baskı siyaseti ağırlaşarak sürmektedir. Filistinlilerin topraklarının müsaderesi, evlerinin yıkılması, Yahudi yerleşim yerlerinin inşası, ikamet ve ruhsat işlemlerinde Müslümanlara ayrımcılık yapılması sonucu, Kudüs'te demografik yapı Yahudi yerleşimcilerin lehine değişmektedir. Yahudi nüfus 1948 öncesinde, Kudüs nüfusunun yüz 10'unu oluştururken, bu oran hali hazırda yüzde 70'e ulaşmıştır. Bunda ekonomik kısıtlamalar, utanç duvarı ve Müslüman halka yönelik baskı siyasetinin artması sonucu yaşanan zorunlu göçler etkili olmuştur."

İsrail'in hukuksuz işlemleri karşısında birlik olunması çağrısında bulunan Sansur, "Kudüs için verilen mücadeleyi bu kentte yaşayan Müslümanların omuzlarına yükleyerek bir çözüme ulaşılamayacağı artık anlaşılmıştır. Bu nedenle sivil inisiyatiflerin ve hukukçuların başını çektiği küresel bir mücadele yürütülmelidir. BM, UNESCO, İİT nezdinde yürütülen süreçlere ilave olarak tüm insanlar ve uluslararası kurumlar birlikte hareket ederek Siyonistlerin oldu bittilerini önleyecek girişimleri artırmalıdır. İsrail'in hukuk ihlalleri, uluslararası yargının ve özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkisindeki suçlar kapsamına girmektedir. İsrail, hukuksuz işlemleri için uluslararası kamuoyu önünde yargılanmalıdır. Tüm dünyadaki insanları, uluslararası mekanizmaları ve adaleti ve hukuku savunan herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı bu işgal adımlarını durdurmaya çağırıyoruz. Kudüs özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.