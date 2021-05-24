İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, İngiltere'de İslamofobik saldırıların da artmasına neden oldu - Son Dakika

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, İngiltere'de İslamofobik saldırıların da artmasına neden oldu

24.05.2021 20:48
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, İngiltere'de İslamofobik saldırıların da artmasına neden oldu, System.String[]

İngiltere'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına denk gelen 8-17 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre İslamofobik saldırılarda yüzde 330 artış kaydedildi.

İngiltere'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına denk gelen 8-17 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre İslamofobik saldırılarda yüzde 330 artış kaydedildi.

İngiltere'deki Müslüman karşıtı olayları izleyen sivil toplum kuruluşu Tell Mama tarafından yapılan açıklamada, ülkede, 1-7 Mayıs'ta 13, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının olduğu 8-17 Mayıs'ta ise 56 İslamofobik saldırının rapor edildiği belirtildi. İngiltere'de, 8-17 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre İslamofobik saldırıların yüzde 330 arttığı bilgisine yer verilen açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarıyla eşzamanlı olarak İngiltere'de Müslümanlara yönelik saldırılarda da artış olduğuna işaret edildi.

Müslümanlara yönelik saldırılardaki bu ani yükselişin ardından, okullarda öğrenciler arasında bir dizi ırkçı zorbalık örneklerinin gözlemlendiği vurgulanan açıklamada, bazı okullarda personel ve yönetimden öğrencilere yönelik endişe verici ve tamamen kabul edilemez yorumların da olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, 2010 Eşitlik Yasasına göre, okullar dahil kamu kurumlarının ayrımcılığı ortadan kaldırma, eşitliği geliştirme, olumlu ve iyi ilişkiler kurma yönünde çaba göstermesi gerektiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle, zararlı dilin öğrencileri ve daha geniş toplulukları nasıl etkilediğini anlamak, eşitlikler yasasına uyumu sağlamak için eğitimin yanı sıra tam soruşturmalar gerçekleştirilmeli. Öğretmenler ayrıca öğrencilere zorbalık, ırkçılık, İslamofobi ve diğer nefret türlerine müsamaha gösterilmeyeceğini hatırlatarak örnek olmalı."

Tell Mama Direktörü Iman Atta da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Müslümanlara yönelik saldırılarda ölçülebilir ve belirgin keskin bir artış var. İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret, İsrail ile Filistin'de yaşananlardan açıkça etkileniyor. Şu anda sükunet ve soğukkanlılığın galip gelmesini teşvik edeceğiz." dedi.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evinden olmuştu.

Filistin, England, İsrail, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, İngiltere'de İslamofobik saldırıların da artmasına neden oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Batuhan Karadeniz kariyerinin zirve sezonunu yaşadı Batuhan Karadeniz kariyerinin zirve sezonunu yaşadı La Casa de Papel'in final sezonu 3 Eylül'de yayınlanacak La Casa de Papel'in final sezonu 3 Eylül'de yayınlanacak Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 178 kişi vefat etti, 7 bin 523 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 178 kişi vefat etti, 7 bin 523 yeni vaka tespit edildi Fatih Terim'in yeni sezon planlamasına yönelik raporu ortaya çıktı! Birçok futbolcuyu takımda istemiyor Fatih Terim'in yeni sezon planlamasına yönelik raporu ortaya çıktı! Birçok futbolcuyu takımda istemiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye SİHA ihraç edecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye SİHA ihraç edecek Babasını kaybeden fenomen Duygu Özaslan, acısını takipçileriyle paylaştı Babasını kaybeden fenomen Duygu Özaslan, acısını takipçileriyle paylaştı Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi! Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi! İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak

Son Dakika Haberleri
18:00 Cristiano Ronaldo'dan, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına yanıt: 'Sus' işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı
17:58 3 Kasım 1996'daki trafik kazası neden tekrar gündemde, Susurluk skandalı nedir?
17:48 Kıblesinin yanlış olduğu 49 yıl sonra fark edildi! Caminin yerine yenisi yapılıyor
17:35 Edirne'ye 5 milyon turist bekleniyor! Kapıkule'de PCR testi fiyatı düşürüldü
17:33 Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler belli oldu
17:10 Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet
17:02 Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor
16:55 Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu
16:29 Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti
16:18 Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi!
Ankara'nın 250 günlük suyu kaldı Ankara'nın 250 günlük suyu kaldı         
20:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında dünya devi şirketler de var Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket yöneticisiyle görüşecek! Aralarında dünya devi şirketler de var         
20:23
Johan Vasquez sosyal medyada Galatasaray'ı takip etti Johan Vasquez sosyal medyada Galatasaray'ı takip etti         
20:12
Jose Sosa, Ali Koç'un çağrısı üzerine tatilini yarıda keserek İstanbul'a geldi Jose Sosa, Ali Koç'un çağrısı üzerine tatilini yarıda keserek İstanbul'a geldi         
19:45
Son Dakika: Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama: Hukuki yollar açık, gerekli adımları atacağız Son Dakika: Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama: Hukuki yollar açık, gerekli adımları atacağız         
18:47
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in ruhsatsız silah taşımaktan gözaltına alındığı ortaya çıktı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in ruhsatsız silah taşımaktan gözaltına alındığı ortaya çıktı         
18:31
Rusya'dan Türkiye'ye küstah Ukrayna uyarısı: Askeri duyguları körüklemeyin Rusya'dan Türkiye'ye küstah Ukrayna uyarısı: Askeri duyguları körüklemeyin         
18:12
Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti         
16:13
İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu         
14:31
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi         
13:19
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor         
13:18
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki!         
10:08
Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar         
22:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 20:53:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, İngiltere'de İslamofobik saldırıların da artmasına neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement