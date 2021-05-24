İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, İngiltere'de İslamofobik saldırıların da artmasına neden oldu - Son Dakika

İngiltere'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına denk gelen 8-17 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre İslamofobik saldırılarda yüzde 330 artış kaydedildi.

İngiltere'deki Müslüman karşıtı olayları izleyen sivil toplum kuruluşu Tell Mama tarafından yapılan açıklamada, ülkede, 1-7 Mayıs'ta 13, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının olduğu 8-17 Mayıs'ta ise 56 İslamofobik saldırının rapor edildiği belirtildi. İngiltere'de, 8-17 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre İslamofobik saldırıların yüzde 330 arttığı bilgisine yer verilen açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarıyla eşzamanlı olarak İngiltere'de Müslümanlara yönelik saldırılarda da artış olduğuna işaret edildi.

Müslümanlara yönelik saldırılardaki bu ani yükselişin ardından, okullarda öğrenciler arasında bir dizi ırkçı zorbalık örneklerinin gözlemlendiği vurgulanan açıklamada, bazı okullarda personel ve yönetimden öğrencilere yönelik endişe verici ve tamamen kabul edilemez yorumların da olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, 2010 Eşitlik Yasasına göre, okullar dahil kamu kurumlarının ayrımcılığı ortadan kaldırma, eşitliği geliştirme, olumlu ve iyi ilişkiler kurma yönünde çaba göstermesi gerektiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle, zararlı dilin öğrencileri ve daha geniş toplulukları nasıl etkilediğini anlamak, eşitlikler yasasına uyumu sağlamak için eğitimin yanı sıra tam soruşturmalar gerçekleştirilmeli. Öğretmenler ayrıca öğrencilere zorbalık, ırkçılık, İslamofobi ve diğer nefret türlerine müsamaha gösterilmeyeceğini hatırlatarak örnek olmalı."

Tell Mama Direktörü Iman Atta da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Müslümanlara yönelik saldırılarda ölçülebilir ve belirgin keskin bir artış var. İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret, İsrail ile Filistin'de yaşananlardan açıkça etkileniyor. Şu anda sükunet ve soğukkanlılığın galip gelmesini teşvik edeceğiz." dedi.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evinden olmuştu.