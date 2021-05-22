İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Kemalpaşa'da protesto edildi - Son Dakika

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bazı siyasi partilerin gençlik kolları üyeleri İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınadı.

Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi gençlik kolları ile Anadolu Gençlik Derneği üyeleri ortak basın açıklaması yaptı.

CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı Ozan Yalçın, Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunacaklarını kaydetti.

İYİ Parti Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı Enes Kırkpınar ise konuşmasında "Başta Filistin olmak üzere, Doğu Türkistan, Çat, Yemen ve diğer mazlum milletlerin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Kendilerini savunmak adı altında milyonlarca insana dinleri ve ırklarından dolayı zulmettikleri ortadadır." dedi.

Saadet Partisi Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı Faruk Göçen, Yeniden Refah Partisi Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı Caner Çeğil, Anadolu Gençlik Derneği Kemalpaşa Şube Başkanı Mustafa Gözütok'un da yer aldığı ortak açıklamaya katılanlar "Kahrolsun İsrail", "Kudüs İslam'ındır" yazılı dövizler taşıdı.