İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

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İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarına Malatya'da tepki gösterildi.

Vatan Partisi ile Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, Akçadağ ilçesindeki Kürecik Radar Üssü yakınlarında yürüyüş yaparak, İsrail'i protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arif Doğan, Filistinlilerin İsrail'e karşı direniş gösterdiğini aktararak, "Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı insanlığa yapılan saldırıdır. Akan kan insanlığın kanıdır. Verilin can insanlık uğruna verilmektedir." diye konuştu.

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar ise Filistin'deki zulümlerin bitirilmesi için atılacak adımlar için bir arada olduklarını söyledi.

Grup yürüyüş sırasında, Kürecik'teki radarı simgeleyen, kendi yaptıkları bir küreyi de taşıdı.