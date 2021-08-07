İsrail'in Filistin'e zulmü bitmiyor! - Son Dakika

İsrail'in Filistin'e zulmü bitmiyor!

İsrail'in Filistinlilere eziyeti bitmiyor.

İsrail'in Filistinlilere eziyeti bitmiyor.. Olayların adresi işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti.. Beita beldesinde kurulan yasa dışı Yahudi yerleşim birimini protesto eden Filistinlilere İsrail askerleri, gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İsrail güçleri ve Filistinliler arasında çıkan çatışmada 37 yaşındaki Filistinli İmad Ali hayatını kaybetti. 1'i gerçek, 3'ü plastik mermiyle 37 kişi de yaralandı. Filistinliler, Beita'da İsrail yerleşim birimi Avitar'ın yasa dışı inşa edilmesine tepki olarak protestolarına Mayıs ayından bu yana devam ediyor.

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