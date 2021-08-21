İsrail'in Filistin'e zulmü bitmiyor - Son Dakika

İsrailli yetkililer, Akka'da yaklaşık 200 Filistinli genci gözaltına almış gözaltına alınanların çoğu geçtiğimiz haftalarda serbest bırakılırken, 30 kadar Filistinli halen gözaltında bulunuyor.

Akka kentinde de Akka Tutukluları Takip Gençlik Komitesi tarafından

Filistinliler, Beita'da İsrail yerleşim karakolu Avitar'ın yasa dışı inşa edilmesine tepki olarak Mayıs ayından bu yana gösteri düzenliyor.

El Halil kentine bağlı Masafer Yatta bölgesinde düzenlenen gösterilere ise Filistinlilerin yanı sıra çok sayıda yabancı uyruklu kişi de katıldı.

gösteri düzenledi. İsrail üzenlenen bu gösterilere müdahale etti.

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