İsrail'in Filistin tarım ürünlerinin ihracatını engellemesi ekonomide yıkıma neden olabilir (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail'in Filistin tarım ürünlerinin ihracatını engellemesi ekonomide yıkıma neden olabilir (1) - Son Dakika

İsrail'in Filistin tarım ürünlerinin ihracatını engellemesi ekonomide yıkıma neden olabilir (1)

6 saat önce

İsrail'in Filistin tarım ürünlerinin ihracatını engelleme kararının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan birçok şirket ve çiftlik kapanma tehlikesi yaşıyor.

İsrail'in Filistin tarım ürünlerinin ihracatını engelleme kararının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan birçok şirket ve çiftlik kapanma tehlikesi yaşıyor.

İsrail yönetiminin söz konusu kararından geri adım atmaması durumunda kapanma riskiyle karşı karşıya olan çiftliklerden biri de Batı Şeria'daki Ebu Hizran Şifalı Otlar Çiftliği.

Yılda yaklaşık 30 ton şifalı bitkinin yetiştirildiği çiftlik, bunları Avrupa ve Körfez ülkelerine pazarlıyor.

İsrail'in Filistin tarım ürünlerinin ihracatını engellemesi ekonomide yıkıma neden olabilir (1)

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den 15 bin kişiye istihdam müjdesi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, darbeci Hafter'e bağlı milislerin "Türk gemisini vurduk" iddiasını yalanladı AK Partili Bülent Turan, gezi davasındaki beraat kararlarını değerlendirdi Son dakika: Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 20:14:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail'in Filistin tarım ürünlerinin ihracatını engellemesi ekonomide yıkıma neden olabilir (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]