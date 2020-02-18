İsrail'in Filistin tarım ürünlerinin ihracatını engellemesi ekonomide yıkıma neden olabilir (1) - Son Dakika

İsrail'in Filistin tarım ürünlerinin ihracatını engelleme kararının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan birçok şirket ve çiftlik kapanma tehlikesi yaşıyor.

İsrail yönetiminin söz konusu kararından geri adım atmaması durumunda kapanma riskiyle karşı karşıya olan çiftliklerden biri de Batı Şeria'daki Ebu Hizran Şifalı Otlar Çiftliği.

Yılda yaklaşık 30 ton şifalı bitkinin yetiştirildiği çiftlik, bunları Avrupa ve Körfez ülkelerine pazarlıyor.