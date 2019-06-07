Son Dakika Haberleri: İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlalleri tehlikeli boyuta ulaştı
Son Dakika Güncel Haber

İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlalleri tehlikeli boyuta ulaştı

1 saat önce

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esir İşleri Heyeti, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerinin tehlikeli bir boyuta ulaştığı uyarısında bulundu.

İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlalleri tehlikeli boyuta ulaştı, System.String[]
Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esir İşleri Heyeti, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerinin tehlikeli bir boyuta ulaştığı uyarısında bulundu.
Heyet Başkanı Kadri Ebubekir, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinli tutukluların insani ve vatani bakış açısından uzaklaşmaları amacıyla uyguladığı ihlallerin daha önce görülmemiş tehlikeli bir aşamaya geçtiğini belirtti.
"İsrail, esirleri yalnızlaştırmak, onlardan ve ailelerinden intikam almak için tüm şartları değerlendiriyor. Hatta bu, askerlerle siyasiler arasında bir yarışa dönüştü." ifadelerini kullanan Ebubekir, esirlerin her gün çeşitli saldırılara maruz kaldığını ve birçoğunun başka yerlere nakledildiğini vurguladı.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 250'si çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.
Tutuklulardan bin 800'ünün hasta olduğu, 700'ünün ise sürekli tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:53 Kaynak: AA
Filistin, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pençe Harekatı'nda terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi Fatih Portakal: İmamoğlu'nun Ordu Valisi için kullandığı sözü bültende vermedik Bayram tatilinin 7 günlük acı bilançosu: 65 ölü, 661 yaralı Kül olan evde Kur'an-ı Kerim'in yanmaması ağızları açık bıraktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 17:13:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlalleri tehlikeli boyuta ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]