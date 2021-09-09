İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlalleri Batı Şeria'da protesto edildi - Son Dakika

İsrail güvenlik güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz bombası atması EL HALİL - Batı Şeria 'nın El Halil kentinde toplanan bir grup Filistinli genç, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerini protesto etti. Protestocular, ateş yakarak bölgedeki bazı yolları trafiğe kapattı. İsrail polisi de göstericilere göz yaşartıcı gaz bombası atarak karşılık verdi.

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