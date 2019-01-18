Son Dakika Haberleri: İsrail'in Filistinlilere Ait Evleri Tahliye Kararı Protesto Edildi

İsrail'in Filistinlilere Ait Evleri Tahliye Kararı Protesto Edildi

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Şeyh Cerrah Mahallesi'nde düzenlenen gösteri Göstericilerin taşıdıkları pankart ve dövizler İsrail güvenlik güçleri Göstericilerin slogan atması İsrail güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi ve yaşanan arbede İsrail parlamentosundaki sol eğilimli Meretz...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde düzenlenen gösteri
Göstericilerin taşıdıkları pankart ve dövizler
İsrail güvenlik güçleri
Göstericilerin slogan atması
İsrail güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi ve yaşanan arbede
İsrail parlamentosundaki sol eğilimli Meretz Partisi milletvekillerinden Mossi Raz ile röportaj İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün orta kesiminde yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde, İsrail'in Filistinlilere ait bazı evleri boşaltma kararı protesto edildi.

İsrail parlamentosundaki sol eğilimli Meretz Partisi milletvekillerinden Mossi Raz'ın yanı sıra yabancı ve İsrailli barış aktivistlerinin de katıldığı gösteride, İsrail işgalini ve Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'te Filistinlilerin gayrimenkullerini hedef almasını kınayan ifadelerin bulunduğu dövizler taşındı.

Arapça, İngilizce ve İbranice yazılan dövizlerde "Şeyh Cerrah'ın kendisi Filistindir", "Evlerimizde kalmak istiyoruz" ve "İşgal altındaki Kudüs'te yerleşimi durdurun" ifadeleri yer aldı.

Gösteri sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan milletvekili Raz, "İsrail hükümeti tehcir politikasını değiştirinceye kadar Filistinli vatandaşların kovulmasına karşı gösteri düzenlemeye devam edeceğiz. Maalesef en fazla bunu yapabiliyoruz. Sadece gösteri." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:19 Kaynak: AA

İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Fazıl Say'a Dikkat Çeken Hediye! ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un İkinci Kez Bir Araya Gelecek

Ekrem İmamoğlu Süper Kahraman Olunca Sosyal Medya Yıkıldı Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li Senatör Graham'a Münbiç'te Verilen Sözlerin Tutulmadığını Söyledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 23:21:57. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail'in Filistinlilere Ait Evleri Tahliye Kararı Protesto Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]