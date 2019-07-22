Son Dakika Haberleri: İsrail'in, Filistinlilere ait yapıları yıkımı sürüyor
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İsrail'in, Filistinlilere ait yapıları yıkımı sürüyor

1 saat önce

İsrail, Batı Şeria'da bulunan Filistinlilere ait konutların yıkımına devam ediyor.

İsrail'in, Filistinlilere ait yapıları yıkımı sürüyor, System.String[]
İsrail, Batı Şeria'da bulunan Filistinlilere ait konutların yıkımına devam ediyor.
Filistin medyasında yer alan haberlere göre, İsrail askerlerinin kontrolünde sabah saatlerinde Sur Baher bölgesine yer alan Vadi El-Hummus yerleşim alanına giren İsrail yıkım ekiplerinin, Filistinlilere ait evlerden bazılarını boşaltmasıyla başlayan yıkımı devam ediyor. Ayrıca haberde, askerlerin güç kullanarak evleri boşalttığı, bu sırada biber gazı kullandığı ve bu yüzden birkaç kişinin yaralandığı belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Yıkımdan görüntüler
-Farklı açıdan görüntüler


Batı Şeria, Filistin, İsrail, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:12 Kaynak: DHA
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