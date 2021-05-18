Trakya'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi - Son Dakika

Trakya'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi

18.05.2021 20:41

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları oluşturulan konvoylarla protesto edildi.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları oluşturulan konvoylarla protesto edildi.

Edirne'deki sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilerle dayanışma göstermek için çok sayıda araçla Edirne Belediyesi önünde toplandı.

Grup adına basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, İsrail'in sistemli saldırılarının devam ettiğini söyledi.

Saldırılarda 200'e yakın Filistinlinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin de yaralandığını belirten İriş, ABD başta olmak üzere dünyadaki birçok ülkenin yaşananlara sessiz kaldığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve Avrupa Birliği'nin İsrail'e el altından ya da açıkça destek verdiğini savunan İriş, ABD ve siyonist yapılara tepki olarak Türkiye'deki İncirlik ve Kürecik gibi üslerin bir an önce kapatılması gerektiğini öne sürdü.

Açıklamanın ardından Türk ve Filistin bayrağı asılı araçlar konvoy halinde tur attı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da valilik önünde toplanan grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Olcay Sercan da Kudüs'ün sesini dünyaya duyurmak için mücadele ettiklerini belirtti.

Sercan, "İster Müslüman ister gayrimüslim olsun biz zalimin zulmüne müsaade edemeyiz. Mazlumun sesi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Açıklamanın ardından Türk ve Filistin bayrağı asılı araçlar, Hükümet Caddesi ve sahil yolunda tur attı.

Kırklareli'nde de İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları konvoyla protesto edildi.

Trakya'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
Trakya'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
Trakya'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
Trakya'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
Trakya'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
Trakya'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
Trakya'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
Trakya'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
Trakya'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi

Protesto, İsrail, Mescit, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere kamera arkası pozlarını takipçileriyle paylaştı Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere kamera arkası pozlarını takipçileriyle paylaştı Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor! Maç başladı Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor! Maç başladı Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi Fatih Terim giderse kimse kalmaz! Muslera'nın beklenmedik hamlesiyle G.Saray ters köşe oldu Fatih Terim giderse kimse kalmaz! Muslera'nın beklenmedik hamlesiyle G.Saray ters köşe oldu Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı Hande Erçel ile dolu dizgin aşk yaşayan Kerem Bürsin, gelen soru üzerine sinirlendi Hande Erçel ile dolu dizgin aşk yaşayan Kerem Bürsin, gelen soru üzerine sinirlendi Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
18:40 Enerji santralinde iki hafta arayla peş peşe yangın korkuttu!
17:59 İngiltere'de bir polis memuru, durdurmak için Filistin yanlısı protestocuların yanına gitti, onlara katıldı
17:47 Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!
17:43 Uzman isim açıkladı! İkinci doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor?
17:36 Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı
17:26 Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı
17:10 Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı
17:07 Altının kilogramı 500 bin 450 liraya çıktı
17:02 İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz
16:35 Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı!
TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Altınordu, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Altınordu, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti         
20:51
Son Dakika: Galatasaray'da başkanlık seçimi 12-19 Haziran tarihlerinde yapılacak Son Dakika: Galatasaray'da başkanlık seçimi 12-19 Haziran tarihlerinde yapılacak         
20:37
Beşiktaş'ın Ghezzal rüyası sona eriyor! Fransızlar bonservis çıtasını çok yükseltti Beşiktaş'ın Ghezzal rüyası sona eriyor! Fransızlar bonservis çıtasını çok yükseltti         
19:46
Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak oldu Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak oldu         
19:12
Son Dakika: 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenler aşılanmaya başlıyor Son Dakika: 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenler aşılanmaya başlıyor         
19:02
Korona tedavisi gören kadın, hastanenin yedinci katından atladı Korona tedavisi gören kadın, hastanenin yedinci katından atladı         
18:45
Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı         
18:03
Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı         
17:26
Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi Sallanmaya başlayan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi         
16:17
Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi         
16:16
Trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Cinayet anı kamerada Trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Cinayet anı kamerada         
15:51
Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı         
14:43
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
1,5 tonun üzerinde esrarın yakalandığı operasyonu Bakan Soylu'nun yönettiği ortaya çıktı 1,5 tonun üzerinde esrarın yakalandığı operasyonu Bakan Soylu'nun yönettiği ortaya çıktı         
14:02
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 21:04:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trakya'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement