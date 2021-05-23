İsrail'in Filistinlilere saldırıları Mozambik'te protesto edildi - Son Dakika

İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları, Mozambik'in başkenti Maputo'da protesto edildi.

Mozambik'teki çeşitli Müslüman sivil toplum kuruluşları ile ülkede faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşu Kardeşlik Vakfı (Fundaçao Irmandade) tarafından düzenlenen protestoya çok sayıda gösterici katıldı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, İsrail'in insan haklarını ihlal ettiği vurgulandı ve uluslararası toplumdan harekete geçmesi istendi.

Göstericiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak yaklaşık 3 kilometre yürüyüş gerçekleştirdi.

Filistin bayrakları eşliğinde yürüyen göstericiler, "Filistin'e Özgürlük" sloganları attı.

Göstericiler yürüyüşün ardından araç konvoyu oluşturarak kenti turladı.

Kardeşlik Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Parlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin meselesinin insani bir mesele olduğunu, İsrail'in işlediği insanlık suçlarına karşı sessiz kalınamayacağını belirtti.

Parlak, "Türkiyeli Müslümanlar olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bugün burada bulunarak ifade etmek istedik." dedi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 kişi yaşamını yitirmiş, 1400'den fazla kişi yaralanmış ve 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.