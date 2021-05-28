Üye Girişi
İsrail'in Filistinlilere uyguladığı mülksüzleştirme ve kimliksizleştirme politikaları panelde ele alındı - Son Dakika

İsrail'in Filistinlilere uyguladığı mülksüzleştirme ve kimliksizleştirme politikaları panelde ele alındı

28.05.2021 11:49
İsrail'in Filistinlilere uyguladığı mülksüzleştirme ve kimliksizleştirme politikaları panelde ele alındı, System.String[]

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (ORDAM) Müdürü Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Filistinlerin pek çoğunun hangi coğrafyaya bağlı olduğunu bilmediğini, bu bağlamda Türkiye araştırmacılarına büyük iş düştüğünü bildirdi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (ORDAM) Müdürü Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Filistinlerin pek çoğunun hangi coğrafyaya bağlı olduğunu bilmediğini, bu bağlamda Türkiye araştırmacılarına büyük iş düştüğünü bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Filistin'de İsrail'in Mülksüzleştirme ve Kimliksizleştirme Politikaları" paneli düzenlendi.

Panelde, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı söz konusu politikalar, örnek vakalar ve uluslararası hukuk bağlamında ele alındı.

Panelde konuşan Prof. Dr. Kurşun, Filistin coğrafyasındaki ana problemin mülkiyet meselesi olduğunu, Filistinlilerin, Müslüman Arapların ve Hristiyanların kendi coğrafyalarından koparılarak, kimliksizleştirildiğini belirtti.

Kurşun, İsrail'in Filistinlilerin mülkiyet hakları üzerinden adeta bir buldozer gibi geçtiğine dikkati çekerek, "Filistinliler, işgal altındaki yerlerin çoğundan mülteci olarak çıkarılmıştır veya yer değiştirilmişlerdir. Filistinlerin pek çoğu kendi coğrafyalarının hangi coğrafyaya bağlı olduğunu bilmemektedir. Bu bağlamda Türkiye araştırmacılarına büyük iş düşmektedir." ifadelerini kullandı.

??????İsrail'in kimliksizleştirme politikasını büyük ölçüde yeni hukuki gerekçeler üzerine inşa ettiğini kaydeden Kurşun, eldeki verilerin şimdi olmasa bile gelecekte sonuç alacaklar için hazırlanması gerektiğini bildirdi.

Meğaribe Mahallesi'nin önemi

Bartın Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Güneş, 800 yıllık bir geçmişiyle İslam tarihinde vakıf olarak kurulan tek mahalle olması nedeniyle önem taşıyan Meğaribe Mahallesi'nin kuruluşunu, yapısını ve 1967'deki İsrail işgali sırasındaki yıkılışını aktardı.

Güneş, Selahaddin Eyyubi'nin 1187'deki Kudüs'ü Haçlılardan geri alma harekatında kendisiyle mücadele eden Mağribliler için oğlu Melik Efdal tarafından vakfedilen mahallenin İsrail tarafından işgal politikasını meşrulaştırmak ve Filistinlileri mülksüzleştirmek amacıyla yıkıldığını belirtti.

Araştırmacı Ali İhsan Aydın ise Filistin'de son zamanlarda yaşanan olayların ana sebebinin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki direniş olduğunu kaydetti.

Aydın, Kudüs dışında ilk evin Şeyh Cerrah türbesi etrafında Hüseyni ailesi tarafından 1865'te yapıldığını, 1948'e kadar Müslümanların çoğunlukta olduğu mahallede Yahudilerin de bir türbe iddiası etrafında yerleşim sağladıklarını ifade etti.

1948'deki kaotik ortamda Filistinli Müslümanların yerlerinden edilerek göçe zorlandığına dikkati çeken Aydın, İsrail'in burayı Yahudileştirme politikalarını devreye soktuğunu, bu meselelerin akademik olarak ele alınması ve üzerinde daha çok çalışılması gerektiğini belirtti.

"Şeyh Cerrah'ta olanlar ağır insancıl hukuk ihlalidir"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naim Demirel de Şeyh Cerrah Mahallesi'nde olanların Cenevre Sözleşmesinin 147. maddesinde ifade edilen ağır insancıl hukuk ihlali olduğunu belirtti.

İsrail'in Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki uygulamalarının, tüm işgal bölgesindeki Yahudi yerleşimcilerin çoğalmasını kolaylaştırmak için Filistin mülkiyetinin tümüne el konulması ve imha edilmesini içeren bir dizi kalkınma planından sadece biri olduğunu bildirdi.

Demirel, İsrail resmi kurumlarının Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 100'den fazla kişiyi yerinden ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Mevcut yargı kararları uluslararası insancıl hukuka uygun olarak sınır dışı etme ve zorla nakil suçunun hem anlamını hem kapsamını açıklığa kavuşturmuştur. Uluslararası insancıl hukuk, sınır dışı etme ve zorla nakil üzerindeki mutlak yasağa 2 istisna tanımaktadır. Birincisi halkın güvenliği, diğeri askeri zorunluluk. Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki durum her 2 istisnayı da yerine getirmiyor. Bu hem sınır dışı edilme hem de zorla transfer, Cenevre Sözleşmesi ve 1 No'lu Ek Protokole göre ciddi uluslararası insancıl hukuk ihlali oluşturmaktadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi, bu tür eylemlerin sivil nüfusa yönelik yaygın ve sistematik bir saldırının parçası olarak yürütülmesini hem savaş suçu hem de insanlığa karşı suç olarak nitelendirmektedir."

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Filistin, Türkiye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'in Filistinlilere uyguladığı mülksüzleştirme ve kimliksizleştirme politikaları panelde ele alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yasin Börü davasında, 20 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi Yasin Börü davasında, 20 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi Batuhan Karadeniz, Batuhan Karadeniz, "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği iddialarını yanıtladı: Böyle bir açıklamam yok! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Leyla Aydemir davasında kan donduran ses kaydı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasında kan donduran ses kaydı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı

Son Dakika Haberleri
12:07 Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı
12:06 Bakan Elvan'ın ekonomi mesajı dikkat çekti: Kısa vadeli kazanımlar uğruna uzun vadeli hedeflerden asla geri adım atmayacağız
12:05 İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: Haziran, temmuz ve ağustosu rahat geçireceğiz
11:45 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, sıkı parasal duruş vurgusu yaptı: Oynaklıklara karşı tampon işlevi görecek
11:38 Batuhan Karadeniz, "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği iddialarını yanıtladı: Böyle bir açıklamam yok!
11:37 Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi
11:16 Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde
11:15 Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!
11:08 Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım
11:00 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47
Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı         
12:07
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, denize uçtu: 5 yaralı Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, denize uçtu: 5 yaralı         
11:43
Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi         
11:37
Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu! Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!         
11:16
Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47         
11:00
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler         
10:10
Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi         
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor         
09:35
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı         
09:08
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim         
00:19
Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi         
22:46
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 12:45:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail'in Filistinlilere uyguladığı mülksüzleştirme ve kimliksizleştirme politikaları panelde ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement