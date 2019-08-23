Son Dakika Haberleri: İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri protesto edildi
Son Dakika Güncel Haber

İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri protesto edildi

26 dakika önce

Kudüs'ün doğusundaki İseviyye beldesinde toplanan bir grup, İsrail'in uyguladığı işgal politikası ve belde sakinlerine yönelik ihlalleri protesto etti.

Kudüs'ün doğusundaki İseviyye beldesinde toplanan bir grup, İsrail'in uyguladığı işgal politikası ve belde sakinlerine yönelik ihlalleri protesto etti. Göstericiler, cuma namazını belde girişinde kıldı.

İsrail güvenlik güçleri, milletvekilleri ve aktivistlerin de katıldığı gösteriye müdahale etti. Müdahalesi esnasında göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

İsrail, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaşlı taraftarlar Göztepe maçında "Kadına uzanan eller kırılsın" tezahüratında bulundu
Ahmet Davutoğlu Sakarya'da vatandaş tarafından protesto edildi Davutoğlu'ndan AK Parti'ye sert eleştiri: Kendi kendini tasfiye ediyor Emine Bulut cinayetinde görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çekip yayan kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 22:31:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri protesto edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]