İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri protesto edildi
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Kudüs'ün doğusundaki İseviyye beldesinde toplanan bir grup, İsrail'in uyguladığı işgal politikası ve belde sakinlerine yönelik ihlalleri protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:05 Kaynak: AA
Kudüs'ün doğusundaki İseviyye beldesinde toplanan bir grup, İsrail'in uyguladığı işgal politikası ve belde sakinlerine yönelik ihlalleri protesto etti. Göstericiler, cuma namazını belde girişinde kıldı.
İsrail güvenlik güçleri, milletvekilleri ve aktivistlerin de katıldığı gösteriye müdahale etti. Müdahalesi esnasında göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
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