İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri protesto edildi

Kudüs'ün doğusundaki İseviyye beldesinde toplanan bir grup, İsrail'in uyguladığı işgal politikası ve belde sakinlerine yönelik ihlalleri protesto etti. Göstericiler, cuma namazını belde girişinde kıldı.

İsrail güvenlik güçleri, milletvekilleri ve aktivistlerin de katıldığı gösteriye müdahale etti. Müdahalesi esnasında göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.