İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri

Filistinlilerin namaz kılması

Filistinlilerin bayraklarla yürümesi

İsrail güçlerinin biber ve ses gazlarıyla müdahalesi Kudüs'ün güney doğusundaki es-Sevahire beldesinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in bölgedeki yeni Yahudi yerleşim birimi inşasına karşı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, gösteriye müdahale etti.