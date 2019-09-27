Son Dakika Haberleri: İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri
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İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri

1 saat önce

Filistinlilerin namaz kılması Filistinlilerin bayraklarla yürümesi İsrail güçlerinin biber ve ses gazlarıyla müdahalesi Kudüs'ün güney doğusundaki es-Sevahire beldesinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in bölgedeki yeni Yahudi yerleşim birimi inşasına karşı gösteri düzenledi.

Filistinlilerin namaz kılması

Filistinlilerin bayraklarla yürümesi

İsrail güçlerinin biber ve ses gazlarıyla müdahalesi Kudüs'ün güney doğusundaki es-Sevahire beldesinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in bölgedeki yeni Yahudi yerleşim birimi inşasına karşı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, gösteriye müdahale etti.

İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri

İsrail, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:07 Kaynak: AA
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