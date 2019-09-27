İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri
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Filistinlilerin namaz kılması Filistinlilerin bayraklarla yürümesi İsrail güçlerinin biber ve ses gazlarıyla müdahalesi Kudüs'ün güney doğusundaki es-Sevahire beldesinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in bölgedeki yeni Yahudi yerleşim birimi inşasına karşı gösteri düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:07 Kaynak: AA
Filistinlilerin namaz kılması
Filistinlilerin bayraklarla yürümesi
İsrail güçlerinin biber ve ses gazlarıyla müdahalesi Kudüs'ün güney doğusundaki es-Sevahire beldesinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in bölgedeki yeni Yahudi yerleşim birimi inşasına karşı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, gösteriye müdahale etti.
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