İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri
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Gazze'nin doğusunda yer alan El Bureyc Mülteci Kampı yakınındaki İsrail sınırında dün düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerleri tarafından hedef alınan ve plastik mermiyle gözünden ağır yaralanan 23 yaşındaki Filistinli May Süleyman Ebu Ruvayda, sağ gözünü kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:54 Kaynak: AA
Gazze'nin doğusunda yer alan El Bureyc Mülteci Kampı yakınındaki İsrail sınırında dün düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerleri tarafından hedef alınan ve plastik mermiyle gözünden ağır yaralanan 23 yaşındaki Filistinli May Süleyman Ebu Ruvayda, sağ gözünü kaybetti.
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