Son Dakika Haberleri: İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri
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İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri

6 saat önce

Gazze'nin doğusunda yer alan El Bureyc Mülteci Kampı yakınındaki İsrail sınırında dün düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerleri tarafından hedef alınan ve plastik mermiyle gözünden ağır yaralanan 23 yaşındaki Filistinli May Süleyman Ebu Ruvayda, sağ gözünü kaybetti.

Gazze'nin doğusunda yer alan El Bureyc Mülteci Kampı yakınındaki İsrail sınırında dün düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerleri tarafından hedef alınan ve plastik mermiyle gözünden ağır yaralanan 23 yaşındaki Filistinli May Süleyman Ebu Ruvayda, sağ gözünü kaybetti.

İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri

İsrail, Dönüş, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:54 Kaynak: AA
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