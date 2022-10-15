İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri - Son Dakika
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İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri

15.10.2022 16:57

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Dayr Jarir beldesinde Filistinli Şucaiyye ailesinin evine baskın düzenledi.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Dayr Jarir beldesinde Filistinli Şucaiyye ailesinin evine baskın düzenledi.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri - Son Dakika

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