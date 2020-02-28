İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri - EL - Son Dakika

ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun maketlerinin yakılması
Trump'ın sözde barış planını kınayan dövizler taşınması
Slogan atarak yürüyüş yapılması
İsrail askerlerinin göstericileri güç kullanarak dağıtması
Filistinlilerin taş atarak karşılık vermesi Batı Şeria'nın El Halil kentindeki İsrail askeri kontrol noktası önünde toplanan Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etti. İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi üzerine Filistinliler, taş atarak karşılık verdi.