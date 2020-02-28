İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri - EL - Son Dakika
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İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri - EL

18 dakika önce

ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun maketlerinin yakılması Trump'ın sözde barış planını kınayan dövizler taşınması Slogan atarak yürüyüş yapılması İsrail askerlerinin göstericileri güç kullanarak dağıtması Filistinlilerin taş atarak karşılık vermesi Batı Şeria'nın El...

ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun maketlerinin yakılması

Trump'ın sözde barış planını kınayan dövizler taşınması

Slogan atarak yürüyüş yapılması

İsrail askerlerinin göstericileri güç kullanarak dağıtması

Filistinlilerin taş atarak karşılık vermesi Batı Şeria'nın El Halil kentindeki İsrail askeri kontrol noktası önünde toplanan Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etti. İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi üzerine Filistinliler, taş atarak karşılık verdi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri - EL

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:38 Kaynak: AA
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