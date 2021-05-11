İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Tarsus'ta protesto edildi - Son Dakika

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırması Mersin'in Tarsus ilçesinde protesto edildi.

Ulu Cami'de kılınan namazın ardından toplanan grup, Türkiye ve Filistin bayrakları taşıdı.

Sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği eylemde, İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Grup adına konuşan Tarsus İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hilmi Tuzcu, Mescid-i Aksa'ya yapılan bu alçakça saldırıları kabul etmediklerini söyledi.

Tuzcu, "Müslümanlar her nerde olursa olsunlar bu saldırıları telin etmek ve kendi ülkelerinin yöneticilerini harekete geçmeye zorlamak için seslerini yüksetmelidirler. Kudüs ümmetin şeref ve onurudur." dedi.

Ardından grup İsrail polisleri tarafından şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.